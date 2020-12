La app de cámara de Google trae el modo HDR a los móviles con Android Go

Google Camera Go es una de las últimas aplicaciones pensadas para los móviles con Android Go. Y si bien hace unos pocos meses que forma parte del ecosistema de Android Go, ya cuenta con algunas actualizaciones interesantes.

Y ahora se suma el modo HDR para darle un plus a los fotografías tomadas desde estos dispositivos móviles.

Fotografía HDR para móviles con Android Go

Si bien dista mucho de las funciones que ofrece la famosa GCam, Google Camera Go sabe aprovechar la potencia y el apartado fotográfico de los móviles más asequibles con Android Go. Por ejemplo, el Nokia 1.3 con su cámara trasera de 8 megapíxeles puede mejorar sus fotografías aprovechando el potente software que ofrece la app.

Gracias a la IA de Google, estos móviles también pueden ostentar funciones de cámara interesantes, por ejemplo, el modo retrato o el modo noche. Y ahora, se potencia con el modo HDR. Si bien no vamos a conseguir los mismos resultados que dispositivos móviles más potentes, logra marcar la diferencia como muestra la imagen que comparte Google:

Y por supuesto, tal como aclara el equipo de Google, los resultados del HDR dependerán del hardware de cada dispositivo. Aún no han mencionado específicamente a los dispositivos que contarán con este nuevo modo HDR, solo se han limitado a comentar que se incluirá en la nueva actualización Google Camera Go.

Recordemos que Camera Go esta integrada al módulo de la cámara, cuenta con una interfaz de usuario muy básica y con algunas funciones que encontramos en la GCam, pero con una dinámica diferente. Y además, la app ofrece el plus de contar con una herramienta que ayuda a los usuarios a estar pendiente del almacenamiento que le queda en el móvil y cómo liberar espacio para nuevas fotografías.

Puedes ver un ejemplo en el vídeo que compartió el equipo de Google en marzo, en el lanzamiento de Camera Go en el Nokia 1:3: