Sony retira Cyberpunk 2077 de la tienda y ofrece reembolsos a los usuarios

El lanzamiento más esperado del año se está convirtiendo en una pesadilla para algunos usuarios. El rendimiento de Cyberpunk 2077 en algunas consolas es lamentable.

Y si bien CD Projekt Red ha prometido lanzar parches en los próximos meses para solucionar estos problemas, algunos jugadores no quieren esperar. Y esto no solo está afectando a los usuarios. Sony ya no quiere lidiar con este problema, y ha retirado el juego de la PlayStation Store.

Sony retira Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store

Si buscas Cyberpunk 2077 en la PlayStation Store, ya no lo encontrarás la opción de compra en ninguna de sus secciones. Sony ha retirado el juego, ya que como mencionan en su cuenta de Twitter, esta no es la experiencia que desean brindar a sus usuarios:

SIE se esfuerza por garantizar un alto nivel de satisfacción del cliente, y comenzaremos a ofrecer un reembolso completo para todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store y quieran un reembolso

Y para facilitar a los usuarios reclamar el reembolso, Sony ha creado una página especial para que inicien el proceso. Solo tienes que ingresar a este enlace. Tendrás que iniciar sesión con tu cuenta y completar un pequeño formulario para que el equipo de Sony inicie el proceso de verificar el pedido y conceder el desembolso.

De esa manera, Sony inicia el proceso de desembolso para todos los usuarios que reclamen, dejando de lado las confusiones que se produjeron estos días previos. Algunos usuarios intentaron acceder al reembolso, pero al parecer la asistencia no tramitaba el proceso sino que animaba a esperar las futuras actualizaciones.

Sony no ha mencionado más detalles al respecto, así que aún no se sabe cuándo Cyberpunk 2077 volverá a estar disponible en PlayStation Store. Quizás espere los ansiados parches prometidos por CD Projekt Red para garantizar que el funcionamiento sea óptimo y ya no sea un dolor de cabeza para los usuarios.