Zoom quitará el límite de los 40 minutos para las videollamadas en estas fechas especiales

Zoom ha realizado muchos cambios e implementado una serie de novedades a su servicio en los últimos meses. Por supuesto, algunas de ellas pensadas para sus usuarios de pago.

Sin embargo, el último anuncio beneficiará a todos las cuentas gratuitas a nivel mundial. Un regalo del equipo de Zoom que solo estará habilitado en determinadas fechas y horarios.

Si tienes una cuenta en Zoom sabrás que las cuentas gratuitas tienen el límite de 40 minutos para las videollamadas. Cuando se cumple ese límite de tiempo, la reunión se cierra automáticamente. Y si bien puedes volver a crear la videollamada, es un proceso tedioso y puede perjudicar la dinámica de tu reunión virtual.

El equipo de Zoom no quiere que sus usuarios sufran de interrupciones en sus videollamadas con familiares y amigos en esta temporada festiva, así que anunció que quitará el límite de los 40 minutos durante los días que corresponda a los próximos días festivos, incluyendo la víspera.

Es la misma dinámica que Zoom aplicó para el Día de Acción de Gracias. Esta vez, se tendrá en cuenta los últimos días de Hanukkah, la víspera y día de Navidad, víspera y día de Año Nuevo, y último día de Kwanzaa, siguiendo estos horarios (ET):

10 a.m del jueves 17 de diciembre a 6 a.m del sábado 19 de diciembre

10 a.m del miércoles 23 de diciembre a 6. am del sábado 26 de diciembre

10 a.m del miércoles 30 de diciembre hasta las 6 a.m del sábado 2 de enero