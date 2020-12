Nueva herramienta gratuita para profesionales de SEO

Si os dedicáis al SEO seguramente estáis acostumbrados a rastrear los resultados de Google desde diferentes países, ver cambios en Google Images, analizar resultados de últimas 24 horas y muchas otras tareas necesarias para poder saber exactamente lo que hace que una web suba o baje entre los resultados de Google.

No es fácil hacer todo eso, muchas veces requiere tener una VPN para ir cambiando de IP y hacerle ver al buscador que estamos en otros países, pero ahora ha nacido una solución que puede ahorrar mucho tiempo.

Se trata de un plugin de Chrome disponible desde github (no desde la tienda oficial). Con él podemos usar el campo de búsqueda como si fuera una consola de comandos, con órdenes para que muestre resultados desde un país específico, por ejemplo.

Podemos programar nuestros propios parámetros. En el ejemplo que muestran en la web usan (; esp) para mostrar resultados de España, pero se puede usar cualquier cosa, como ; g (país) (interfaz) , por poner otro ejemplo.

Si buscamos

Pizza ; g brfrde

Buscaría resultados en Brasil, con una interfaz en francés para resultados en alemán.

Es posible también cambiar rápidamente entre los tipos de búsqueda. Aquí, pasamos de las noticias de gatos a los videos, a las imágenes y reseteamos con un solo parámetro.

Puede cambiar el operador predeterminado. La barra inclinada es buena, pero puede ser un conflicto para algunas búsquedas, pero también puede modificarse.

En otro ejemplo se buscan actualizaciones de SEO en las noticias, con 100 resultados de las últimas 24 horas, y se pueden buscar datos diversos, como nuestra dirección IP pública.

Es posible también configurar atajos y buscar solo en determinados sitios, usar operadores, devolver un número limitado de resultados y eliminar el filtro duplicado…

De momento no lo ponen en la tienda oficial de Google porque no saben cómo afectaría con un uso intensivo, pero si en unas semanas todo se mantiene y Google no lo rompe, pondrán una versión mejor con una GUI para la configuración.

El uso no puede bloquearnos, pero si hacemos muchas consultas en un minuto, puede ser que Google acabe mostrando un captcha (temporalmente por supuesto)