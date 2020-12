Among Us ya disponible para Nintendo Switch

Buenas noticias para los fans de Among Us, el fenómeno que ha revolucionado el 2020. Hasta hace unos días, los usuarios estaban esperando con ansías el nuevo mapa de Among Us, y InnerSloth estuvo a la altura de las expectativas. Pero no es la única novedad que tenían preparada para terminar el año.

Junto con Nintendo anunciaron que Among Us ahora está disponible para la Nintendo Switch. Un éxito asegurado. Así que si ya te robaba horas de sueños desde el móvil o PC, imagínate desde la consola.

Among Us disponible en Nintendo Switch

Nintendo dio este anuncio inesperado en su evento Indie World Showcase, y ya lo puedes encontrar en la plataforma a un precio de 4,29 euros.

Y no te preocupes si tus amigos están jugando Among Us desde el PC o desde dispositivos móviles, ya que no tendrás ningún problema en jugar con ellos. Esta versión tiene soporte crossplay. Y por supuesto, sigue la misma dinámica de 4 a 10 jugadores, aunque tendrás que valerte de la app de Nintendo para iOS y Android, si deseas crear una sala de chat.

Ha sido un año vertiginoso para InnerSloth con esta llegada a la fama tardía de Among Us, ya que recordemos que su debut fue en 2018. Si bien sus creadores estaban enfocados en lanzar una nueva versión, consideraron que era mejor seguir apostando por Among Us original, ya que el éxito desbordó sus expectativas.

Así que habrá que esperar bastante tiempo hasta que veamos un Among Us 2. Sin embargo, no es una preocupación, ya que InnerSloth ha sabido enriquecer la dinámica del juego con actualizaciones y creando expectativas con futuros lanzamientos, por ejemplo, nuevas mascotas, sombreros, o mapas como “The Airship” que llegará en 2021.

Among Us no solo ha batido récords en descargas, sino que también ha ganado los premios “Mejor juego para móviles” y Juego Multijugador” en los Game Awards 2020.