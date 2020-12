Llegó TikTok oficialmente a los televisores Samsung

De forma exclusiva, llegó una nueva aplicación de TikTok para los televisores inteligentes Samsung. Se trata de una versión con algunas diferencias respecto a su homólogo móvil.

El lanzamiento tuvo lugar ayer, de forma exclusiva para el Reino Unido, pero se expandirá su disponibilidad gradualmente por Europa.

Vídeos virales cortos en la comodidad de tu televisor

La nueva aplicación, construida para el sistema operativo Tizen, ha sido creada específicamente para una experiencia de visualización en casa, lo que permite a las personas ver los feeds ‘For You’ y ‘Following’, así como la mayoría del contenido apetecido y visto en TikTok. Este contenido se ha organizado en 12 categorías que abarcan desde juegos y comedia, hasta comida y animales.

Los usuarios podrán reproducir, gustar y comentar vídeos de tendencias, dando a los hogares la oportunidad de experimentar y disfrutar del contenido de TikTok en una plataforma más. Los usuarios también podrán bloquear o marcar contenido que no les interesa, con TikTok operando automáticamente en modo restringido una función que filtra el contenido que puede no ser adecuado para todos los públicos.

También, si no se inicia sesión en la plataforma, estará siempre la posibilidad de usar la app de todas maneras, pero sin la posibilidad de personalizar el contenido disponible, limitándose a las tendencias globales del momento.

A partir de ayer, se puede acceder a TikTok en todos los modelos de Samsung Smart TV de 2018-2020 en adelante que incluyen sus televisores 4K y 8K de Samsung, así como también en otros de sus productos, como sus Smart Monitor, The Premiere, The Frame y The Serif.

TikTok se puede descargar fácilmente a través de la Tienda de aplicaciones Samsung Smart TV, de momento sólo en el Reino Unido y además, ahora vendrá precargado en todos los nuevos televisores Samsung comprados.

Un movimiento estratégico entre ambas compañías

«Estamos excepcionalmente orgullosos y emocionados de poder lanzar la aplicación TikTok en nuestros Smart TV. En Samsung, nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes una oferta de contenido sin igual para garantizar un entretenimiento sin fin y la última adición de TikTok a nuestra línea de aplicaciones desbloquea una nueva experiencia de entretenimiento. Con nuestra tecnología QLED, los clientes podrán ver las creaciones de contenido de TikTok en una pantalla grande con una resolución de imagen realista para maximizar su experiencia de visualización», dijo Dan Hastings, Director del área de TV/AV de Samsung Electronics en el Reino Unido.

Rich Waterworth, Gerente General de TikTok UK, dijo: «El año pasado ha cambiado drásticamente la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos. Más de nosotros pasamos más tiempo en casa, viendo la televisión con sus seres queridos y disfrutando de contenido que entretiene y educa a través de nuestros teléfonos inteligentes. Esto nos ha llevado a pensar en cómo podemos llevar la creatividad y la alegría de TikTok a más personas en todo el Reino Unido. Nuestra nueva aplicación TikTok hará precisamente eso, dando a los millones de propietarios de televisores Samsung acceso a nuestros hacks de recetas de tendencia, sketches de comedia, desafíos y más – directamente en las salas de estar en todo el país».

Esta no es la primera incursión de TikTok en el mercado televisivo. Con anterioridad, ya se encontraba disponible una versión para Fire TV, de Amazon. Sin embargo, la alternativa disponible para estos dispositivos consta de una selección curada de contenido de la plataforma. En cambio, lo que llega a Samsung es una versión mucho más cercana a la que conocemos desde los móviles o la web.

La expansión de esta app a otros territorios no fue confirmada con fechas. Llegará a España en algún momento, pues se anunció (sin fechas) su expansión por toda Europa. Para América Latina la incertidumbre es mayor, pues el anuncio no hace mención a este territorio, al menos por ahora.