Cómo la inteligencia artificial cambia el mundo actual

El activo desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA) ha hecho posible su implementación práctica en muchos ámbitos de la actividad humana. El progreso experimentado por la potencia de la inteligencia artificial permite aumentar de manera importante el nivel de automatización de los procesos de negocio. En el año 2018, el 15% de las empresas implementaron activamente las tecnologías de la IA en su día a día, mientras que el 31% de las compañías se plantearon seriamente la implementación de estas innovaciones.

¿Cuáles son las perspectivas de implementar la IA en nuestra vida?

Dificultades en el desarrollo de la IA

El desarrollo e implementación de la IA hoy día es un tema que está en el centro de mira. Los expertos y los medios de comunicación esperan que el progreso tecnológico permita reevaluar completamente el papel de la inteligencia artificial en la vida moderna. Se trata del desarrollo de visión artificial, redes neuronales y tecnologías de dobles digitales. El desarrollo cuenta con los sistemas de previsión empleados en grandes compañías comerciales. Por ejemplo, el 35% de todas las compras en Amazon se efectúan gracias al mecanismo de recomendaciones de productos útiles.

Las necesidades de la sociedad requieren de la automatización de los sectores más conservativos de la economía, como lo es la agricultura, por ejemplo. Los granjeros en los EE. UU. ya llevan a cabo experimentos de implementación de máquinas robotizadas para la lucha contra plagas, mientras que algunas empresas agrarias de Rusia están realizando ensayos con cosechadoras combinadas no tripuladas para la cosecha de cereal.

Sin embargo, el desarrollo de la IA no es tan dinámico como puede parecer a primera vista. Las principales nociones del concepto de inteligencia artificial fueron propuestos a mediados del siglo XX y, desde entonces, no han sufrido cambios. Sin embargo, la implementación de la IA como una copia perfecta de la inteligencia humana sigue siendo imposible. Aunque la inteligencia electrónica es capaz de ser de utilidad en la resolución de tareas complejas, esta no posee funciones propias de la inteligencia humana.

Al día de hoy, la ciencia moderna no reconoce la inteligencia artificial como una inteligencia real. En la opinión de expertos, la IA en su estado actual es una herramienta que reúne tecnologías de ingeniería que evolucionan. Los expertos no esperan avances globales en este ámbito. Puede que se trate de mejoras en ingeniería solamente: incremento de la eficiencia de los sistemas, desarrollo de soluciones tecnológicas más precisas y perfeccionamiento de técnicas de trabajo ya existentes.

Revolución en la IA ¿Cuándo ocurrirá?

En los últimos años, las compañías interesadas en el desarrollo de la IA y hombres de negocios a nivel internacional han hecho importantes inversiones en las ciencias de investigación. A pesar de ello, todavía no existen premisas para un salto importante de las tecnologías. Esto está relacionado con varias causas:

Los científicos aún no logran comprender cómo funciona el intelecto humano. Sin la solución de este problema científico, la simulación de procesos cognitivos humanos en una máquina sigue siendo imposible.

La lógica binaria que supone la base de funcionamiento de los ordenadores actuales no puede ser un fundamento ideal para la IA. La creación de una inteligencia artificial desarrollada, basada en la lógica binaria, es difícil debido a la existencia de obstáculos técnicos. Esto significa que para crear una IA plena se necesitarán ordenadores de otro tipo, diferentes a las máquinas actuales.

La revolución de la IA va a ser posible en dos casos. Primero: la humanidad descubrirá el fundamento de los procesos biológicos bajo el funcionamiento del cerebro humano. Segundo: se crearán condiciones para la aparición de una nueva base tecnológica para la IA, que permitirá superar la imperfección de los ordenadores actuales.

Los últimos logros en el ámbito de la inteligencia artificial son el resultado del avance relacionado con el segundo caso. Se trata de dispositivos electrónicos compactos cuya potencia es suficiente para resolver tareas aplicadas.

¿Cuáles son las tendencias en el desarrollo de la IA?

Últimamente, las instituciones públicas y las empresas privadas han buscado las vías para el desarrollo de la IA, sin embargo, ha llegado una nueva etapa que consiste en la implementación de nuevas tecnologías. La economía actual se enfrenta a la tarea de adaptación de los modelos desarrollados en el ámbito de las tecnologías de automatización para su uso en el día a día. Hoy día, la IA es capaz de resolver tareas estándar y realizar operaciones rutinarias, lo que puede liberar recursos humanos para la resolución de los problemas que requieren una vía creativa.

La inteligencia electrónica va a ser parte de los procesos empresariales, y las grandes empresas aceleran la manifestación de esta tendencia. Por ejemplo, Autodesk y General Motors emplean algoritmos de planificación generalizada para desarrollar diseños más óptimos para sus piezas, mientras que Bridgestone implementa en su producción el sistema EXAMATION, que permite controlar la calidad de neumáticos fabricados basándose en casi 500 parámetros técnicos.

Esta soluciones comprueban que incluso ahora la IA es capaz de ayudar en la solución de tareas complejas. En los próximos años se podrá esperar un crecimiento en la implementación de soluciones aplicadas, en combinación con el aumento del ámbito de aplicación de la IA.