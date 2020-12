Familiars.io, un juego de cazar monstruos que puede jugarse dentro de Twitter

En 2019 se lanzó Familiars.io, un juego web muy sencillo para capturar monstruos que ahora llama la atención porque puede disfrutarse desde dentro de Twitter: podemos reproducirlo directamente a través de la interfaz web o la aplicación móvil de Twitter.

El juego se basa en la exploración y el combate al estilo Pokémon. Puedes andar capturando enemigos y luego usarlos para luchar contra otros jugadores, aunque la lucha es opcional.

Aunque la idea es buena, la versión de Twitter del juego no estará en línea por mucho tiempo. Familiars.io está utilizando las Player Cards que Twitter ofrece para medios, y Twitter advierte a los usuarios que no «eludan el uso previsto de la Tarjeta» con experiencias interactivas, por lo que están violando sus políticas.

No sería la primera vez que Twitter hace algo así, en 2015 Twitter desactivó la incorporación de juegos clásicos de MS-DOS en tweets.

just smuggled my ENTIRE GAME into this "video" embed tweet, enjoy https://t.co/tYhXidt2Ur

— 𝕃𝕆𝔸𝕄 ʟ5 💧🌱 (@ClayLoam) December 11, 2020