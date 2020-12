El problema de Google de hoy ha sido causado por un problema de cuota de almacenamiento interno

Hoy Google ha caído, y mucha gente ha mostrado su desesperación en varios países del mundo. Fueron 45 minutos sin clases online con Google Meet, sin Google Drive, sin Gmail… sin ningún servicio que necesitara auteticación.

Ahora Google ya ha compartido los detalles del problema:

Hoy, a las 3:47 AM (Pacific Time), Google experimentó una interrupción del sistema de autenticación durante aproximadamente 45 minutos debido a un problema de cuota de almacenamiento interno. Los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión experimentaron altas tasas de error durante este período. El problema del sistema de autenticación se resolvió a las 4:32 AM Pacific Time. Todos los servicios están funcionando de nuevo. Pedimos disculpas a todos los afectados. Llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurarnos que este problema no se repita en el futuro.