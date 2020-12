50 animales más en Realidad Aumentada de Google

Con el móvil en manos podemos buscar en Google por un animal y, si nuestro dispositivo lo permite, tendremos la posibilidad de verlo en Realidad Aumentada, como si estuviera delante de nosotros.

El tema tiene tanto éxito que Google sigue actualizando su base de datos para dejar más animales disponibles, y ahora ha aumentado el número considerablemente.

Ha anunciado en Twitter que ha agregado 50 nuevos animales 3D a la búsqueda en dispositivos móviles. No los enumeraba todos, pero mostraba una vista previa con algunas de las nuevas incorporaciones: la jirafa, la vaca lechera, el gato, la cebra, el cerdo, el hipopótamo y el chow chow.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z

— Google (@Google) December 11, 2020