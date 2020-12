Auriculares con cable podrán integrarse con el Asistente de Google

Cuando se trata de auriculares inalámbricos modernos, muchos de ellos cuentan con una función que les permite integrarse con el Asistente de Google, bien sea a través de un botón exclusivo o mediante la pulsación de alguno de los botones de reproducción.

Pues bien, ahora los auriculares con cable podrán disponer también de esta propiedad, siempre y cuando tengan incluido un botón para interactuar.

Es por ello que, al momento de conectar tus auriculares al móvil, bien sea a través de un minijack o por medio de un conector USB-C, recibirás una notificación del Asistente de Google para que lleves a cabo la configuración de este accesorio en tu móvil.

Una vez hecho esto, podrás tener el privilegio de que tus notificaciones sean leídas por el asistente, así como la oportunidad de establecer interacción con este usando el botón de los auriculares.

Según la página de soporte de Google, llevar a cabo la configuración será un proceso sencillo, aunque tendrás la ventaja de recibir una explicación acerca del funcionamiento del sistema por parte del propio asistente.

Sumado a ello, deberás conceder a la aplicación de Google los permisos necesarios para que pueda activar la lectura de notificaciones. También puedes optar por saltar este paso en caso de que no quieras activar esta funcionalidad.

Además de esta existe otra función que puedes activar en caso de que desees recibir información personal relacionada con tu calendario, así como información específica de tu cuenta, aunque tengas el móvil bloqueado.

En caso de no ser así, simplemente bastará con que pulses el botón de No, gracias. No obstante, podrás tener la oportunidad de activar posteriormente el asistente de Google simplemente pulsando de forma prolongada el botón.

Además, con el Asistente de Google integrado en los auriculares podrás tener la oportunidad de llevar a cabo otras acciones como responder mensajes de WhatsApp.

También podrás responder a las preguntas hechas por el asistente para responder un mensaje pulsando el botón de los auriculares para conceder una respuesta.