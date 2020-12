Llega la plataforma de streaming Star, de Disney, pero subirá el precio de Disney Plus

Hace algunos meses, con la irrupción de Disney Plus en el mercado del vídeo por streaming, llegó también el anuncio de Star, plataforma hermana del nuevo producto estrella de la compañía, pero orientada a un público adulto.

En sí, se trataría de una propuesta similar a la de Hulu, también controlada hoy por The Walt Disney Company, pero disponible internacionalmente, a diferencia de Hulu, la otrora plataforma de Fox y la NBC, que hasta hoy sólo es accesible desde Estados Unidos.

Con la adquisición por parte de Disney de News Corporation, la empresa matriz de Fox, fue transferida también la propiedad del 67% que esta empresa controlaba de Hulu, quedando el 33% restante aún en manos de Comcast, la compañía de comunicaciones tras NBC.

Entre tanta especulación, inevitablemente aparejada con el desarrollo de un movimiento de esta clase, pocas certezas quedaban en torno al futuro de esta plataforma bajo la nueva administración. Sin embargo, considerando el privilegiado catálogo que hoy ostenta Disney en su haber, en agosto conocimos que la nueva estrategia se sellaría con el lanzamiento de la plataforma Star, enfocada en el público adulto y sobre la que ahora conocemos nuevos detalles.

2021 será el año de Star

Al ser una iniciativa conjunta, Hulu, que hasta la fecha no posee derechos de distribución fuera de Estados Unidos, parece no ser una mayor prioridad para la compañía tras Mickey Mouse. El verdadero salto quieren darlo con la plataforma Star, como complemento de Disney Plus.

En una parte importante de Europa, Canadá y Nueva Zelanda, esta plataforma será lanzada el 23 de febrero de 2021. En estos territorios la plataforma operará como una sección aparte dentro del catálogo de Disney Plus. Por lo mismo, se atribuye a esto la reciente alza de sus tarifas en Europa, alcanzado precios que van desde los 8,99 euros al mes.

Star aparecerá como la sexta marca vinculada a la plataforma, acompañando a los contenidos de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y aquellos lanzados bajo la misma marca de Disney.

En cuanto a contenidos, este nuevo apartado presentará una serie de series y películas de otras marcas “menores” de Disney. En rigor, se trataría de aquel contenido no apto para toda la familia, de acuerdo a las normas de responsabilidad que rigen a estos contenidos y con la opción de filtrar el contenido bajo estas clasificaciones de edad.

Esto contemplaría los programas las producciones de los canales de televisión vinculados a Fox, principalmente FX y además, una selección de películas, principalmente del siglo XX, de Twentieth Century Studios, antes conocida como Twentieth Century Fox.

En Latinoamérica se llamará Star Plus

Fuera de Estados Unidos, Europa y alrededores, también hay una alternativa para América Latina. Se trata de Star Plus (estilizado como Star+), que en esencia, sería una alternativa muy parecida a la que presentamos con Star, pero accesible únicamente a través de una plataforma independiente, en lugar de integrarse con Disney Plus.

Como valor agregado, heredado desde Hulu, Star Plus ofrecerá además en Latinoamérica los contenidos de ESPN Plus y ESPN.

Su fecha exacta de lanzamiento para este mercado aún no es confirmada del todo, pero se anunció que tendría lugar durante junio de 2021.

Esta estrategia surgió bajo el afán de potenciar una nueva marca internacional. Star, como marca y como servicio, tiene sus orígenes en India. Tras su adquisición en 2019, pasó a denominarse en su mercado de origen como Disney’s Star India.

Todos estos movimientos se enmarcan en medio de un período crítico para Hulu, en el que han sufrido varias caídas en su mesa ejecutiva, la cual ha sido objeto de fuertes reestructuraciones por parte de Disney. Ante esto, considerando también que esta nueva opción les permite competir sin socios en la escena internacional, esta nueva alternativa parece tener un futuro más promisorio que el de su homólogo norteamericano.

Todas estas novedades fueron confirmadas recientemente en el Investor Day de Disney, instancia en que la empresa rinde cuentas de sus proyectos futuros a sus inversionistas.