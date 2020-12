Fire TV, nuestra experiencia con Fire TV Stick y su importante actualización

Los dispositivos con Fire TV están recibiendo cada vez más visibilidad en todo el mundo, principalmente desde que Amazon presentó su Fire TV Stick Lite, que permite que cualquiera pueda disfrutar de una TV inteligente por menos de 30 euros.

Ahora Fire TV, el sistema operativo, recibe su mayor actualización hasta la fecha, con énfasis en el descubrimiento y la personalización de contenido.

En resumen podemos decir que tiene mejor integración de Alexa, recomendaciones personalizadas y perfiles de usuario individuales, pero hay más, tal y como muestran en su web.

Estamos hablando de la mayor actualización de software más importante hasta el momento, comenzando por una nueva experiencia en la pantalla de inicio. La han rediseñado para facilitar la búsqueda de cosas para mirar, incluye vistas previas de desplazamiento que permiten acceder directamente a los programas favoritos en los servicios de transmisión compatibles. También se puede acceder a TV en vivo, nuestra biblioteca y aplicaciones ancladas desde la pantalla de inicio.

Cuentan también con una nueva pestaña llamada Buscar, donde Amazon mostrará categorías navegables, géneros y recomendaciones personalizadas sobre qué ver a continuación.

En lo que se refiere a perfiles individuales, podemos crear hasta 6 con su propio historial de visualización, listas de visualización, configuraciones y más, ideal para familias que no quieren mezclar gustos y favoritos. También se admiten los perfiles de niños, que bloquean el contenido que no se considera apto para familias.

Sobre la integración mejorada de Alexa: podemos navegar por el contenido usando el asistente, así como cambiar de perfil, por ejemplo, olvidando así el mando a distancia.

La actualización se está implementando ahora para Fire TV Stick y Fire TV Stick Lite de última generación de Amazon. Más dispositivos, incluidos Fire TV Stick 4K y Fire TV Cube, seguirán a principios del próximo año si todo va según lo planeado.

Nuestra experiencia con el Fire TV Stick

Después de años usando Chromecast, utilizar Fire TV ha sido toda una experiencia, muy gratificante. Semejante a lo que hace ya el último modelo de Google, Fire TV Stick Lite cuenta con su propio mando a distancia, no requiere el uso de un móvil «para enviar contenido», y eso es algo que se agradece siempre.

Streaming rápido, calidad Full HD, alexa integrada en el mando para no depender de un asistente externo, miles de apps, Skills de Alexa y canales, televisión en directo (tanto canales de pago como gratuitos), posibilidad de escuchar música en streaming con Amazon Music, Spotify y otras… y todo con menos de 5 minutos de instalación y algo menos de 30 euros… si Amazon quería meter a Alexa en todos los hogares, lo está consiguiendo.

Lo único que no acaba de convencerme es el diseño del Stick. Es un prisma rectangular que ocupa mucho espacio detrás de la TV, y aunque viene con un alargador para que no quede perpendicular a la televisión (algo inviable si hay poco espacio), no tiene la misma estética que un Chromecast (que es más sutil).

Por otro lado hay otra diferencia importante: mientras que el Chromecast solo necesita de la conexión USB de la TV para alimentarse, el Fire TV Stick necesita de su propio enchufe, por lo que son más cables en dirección hacia la pared. Está claro el motivo: la alimentación USB de la TV no es suficiente para alimentar el hardware que ofrece independencia del móvil, ni para alimentar el poder de su procesador. Tiene un Quad-core 1.7GHz MediaTek MT8695D, con GPUIMG GE8300 with OpenGL ES 3.2 y 1 GB de RAM.

Lo que me tiene enamorado es su integración con Alexa. El poder hablar con el mando a distancia para controlar los dispositivos domésticos inteligentes, reproducir / pausar / saltar / rebobinar lo que estemos viendo, buscar contenido, abrir aplicaciones y cualquier otra cosa que Alexa pueda hacer normalmente… es muy útil. El control remoto también es capaz de controlar la potencia y el nivel de sonido de su televisor a través de IR.