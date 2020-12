Cómo será el futuro de las búsquedas web y la navegación en línea según expertos

Sabemos de sobra que los sitios web de navegación y los motores de búsqueda que utilizamos hoy en día son una de las cosas más importantes presentadas en el área tecnológica, ya que con ellos y en ellos podemos hacer búsquedas con cientos de resultados en segundos.

Ahora bien, ¿seguiremos viendo el mismo patrón de búsqueda en los próximos años? Para esta pregunta varios expertos en materia se han dado la tarea de despejarnos las dudas disponibles y aquí tenemos los aspectos más destacables.

El primer dato a tener en cuenta es que solo en el mes de julio de este año 2020, una de las divisiones de Verizon (Verizon Media), procesó un número total de más de 2.230 millones de búsquedas en Estados Unidos. Dicho esto, también está claro que en lo que respecta a las búsquedas por internet, estas pasaron a ser una necesidad necesidad para la gran mayoría de personas a lo largo del planeta.

Mientras Google se mantiene siendo el principal motor de búsqueda a nivel mundial, muchos se esperan que las cosas cambien de rumbo y aparezca un motor que sea igual de competente, pero más actualizado en cuanto a la experiencia móvil, cosa que ya está haciendo Huawei desde que presentó hace unos meses su aplicación de motor de búsqueda móvil llamado Petal Search.

Huawei va unos pasos adelante en este nuevo futuro de las búsquedas web

Por palabras del Dr. Jaime Gonzalo, vicepresidente de Huawei Consumer Mobile Services Europe dadas para el diario The Next Web, «usar un teléfono inteligente significa que espera una experiencia personal, de acción rápida y de respuesta instantánea, por lo tanto, un motor de búsqueda debe facilitar la entrada de los usuarios la consulta».

Con esto, los de Huawei quieren decir que, con la aplicación de Petal Search, prometen proporcionar a los usuarios una experiencia digital mejorada para el consumidor moderno, dándole así mucha más importancia al apartado móvil que los principales competidores del mercado.

Así la cosa, el propio posicionamiento de la compañía se ve crecido por su compromiso para abordar de manera seria temas como este, que busca ayudar y mantener a las personas inmersas en este que es el inicio del futuro de las búsquedas y de motores de navegación. Ahora también se tiene conocimiento que Apple está trabajando en su propio motor de búsqueda como ha hecho Huawei, para así no seguir dependiendo de los motores ya existentes.

Las redes sociales y sus propios buscadores

Ya saliéndonos un poco de lo que trata de presentar Huawei, comentamos que, si bien en este momento los principales motores de búsqueda tienen sus formas de adaptarse a los usuarios, el futuro como tal está en el propio contexto de la búsqueda y que los motores se especialicen en esto dentro de las aplicaciones móviles más importantes de hoy, como Facebook, Instagram, TikTok y muchas otras más.

Por ejemplo, tal y como indican los chicos de The Next Web, un usuario ve un contenido interesante en una foto y vídeo de Instagram para no sabe cómo o que palabras poner en el buscador para hallar material referente a lo que él acaba de ver. Con buscadores más contextualizados y más completos dentro de las aplicaciones, el usuario no tendrá que ingresar a Google u a Bing para buscar las publicaciones y el tema específico, sino que podrá hacerlo desde el mismo buscador de la app y conseguir allí mismo la información.

Ahora bien, las propias plataformas sociales existentes deberán mejorar ese mismo apartado del motor de búsqueda para dar paso al futuro y proporcionar a los usuarios una mejor funcionalidad en cuánto a las investigaciones que estos hagan.

Sin embargo, aquí se presenta uno de los principales problemas públicos en cuanto a temas como estos nos referimos, y es el apartado de la privacidad. En este aspecto, las mismas plataformas son las que deben ahora dar apertura a nuevas medidas de seguridad si es que quieren tener éxito, ya que la propia conciencia del público sobre estos mismos temas de seguridad cibernética ha ido en aumento en los últimos años.

Para finalizar, agregamos que en un mundo de la tecnología actual en el que nos encontramos es super importante evolucionar y mejorar los errores de los intentos anteriores, previniendo así problemas que en un futuro vayan a perjudicar tanto a los usuarios como a las plataformas, motores de búsqueda, empresas, conglomerados y muchas entidades más. Por lo tanto, las decisiones del hombre para el futuro de la tecnología mediana-lejana deberán ser las más responsables y más coherentes para ofrecer resultados efectivos y seguros.