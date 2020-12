Google lanza una app con IA que ayuda a personas con discapacidad a comunicarse con los ojos

Look to Speak es la nueva aplicación lanzada por el equipo de Google Creative Lab, que tiene como objetivo ayudar a personas que no pueden comunicarse por discapacidad motora o del habla.

La idea tras esta iniciativa es que los usuarios puedan utilizar sus ojos para comunicarse utilizando la dinámica que propone la app.

Así es la app de Google que permite elegir frases con nuestros ojos para reproducirlas

Esta aplicación utiliza la mirada del usuario para seleccionar frases en la pantalla del dispositivo para pronunciarlas en voz alta. Es decir, el usuario puede usar los ojos para elegir desde la app aquellas palabras, frases cortas o expresiones que utiliza con frecuencia.

Para poner la dinámica de esta app en funcionamiento, el usuario debe sostener el móvil a la altura de los ojos para que la cámara del móvil pueda detectar sus movimientos. Y mirar (fuera de la pantalla) a la derecha o la izquierda para seleccionar la frase o palabra correspondientes. Y una vez que selecciona la palabra, la app la reproduce en voz alta.

Podemos ver un ejemplo de esta dinámica en el vídeo que comparte el equipo de Google:

Esta dinámica evitará que el usuario tenga que depender de equipos más grandes y sofisticados en diferentes situaciones cotidianas. Por ejemplo, si está paseando o está en una situación de emergencia, solo necesita sacar el móvil y dejar que la app se comunique por ella.

Una solución que podrá servir tanto para las personas que están temporalmente incapacitadas (por ejemplo, por una cirugía) o por discapacidad permanente del habla o motora.

La app ya está disponible de forma gratuita en Google Play para dispositivos Android 9.0 o superior. Una vez que la descargas, verás que hay varias opciones que se pueden configurar, así como un video tutorial para aprender a utilizar la app.

Si bien encontrarás que todas las frases que integra están en inglés, cuentas con la opción de editarlas. Para ello, solo ve a la sección “Edit phrasebook” y escribe las palabras y frases en español. Y por supuesto esta sección también sirve para crear el vocabulario que deseas que muestre la app, así que puedes añadir nuevas palabras o eliminarlas en cualquier momento.