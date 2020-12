Cosas que puedes hacer con un LG WING y su doble pantalla

LG llamó mucho la atención con su nuevo LG WING, el móvil de doble pantalla giratoria que os mostramos hace algunas semanas. Ahora, después de algunas semanas usándolo, puedo comentar sus ventajas y desventajas.

En el último vídeo que publicamos en nuestro canal de Youtube comento sus principales características:

Como veis, es ideal para configurar pares de apps que puedan trabajar de forma conjunta: chatear mientras vemos una película en Netflix, buscar en el navegador más datos de un producto mientras tenemos la tienda abierta en otra pantalla, escribir notas mientras vemos una presentación o accedemos a un curso… no todas las apps son compatibles con la pantalla pequeña que aparece al girar la grande (intenté poner Among Us abajo y Netflix arriba, pero el juego se veía cortado por los lados).

Algo que llama mucho la atención es que hay aplicaciones (juegos, en este caso), que están diseñados para su uso con estas dos pantallas. Un juego de coches que muestra el mapa en la pantalla cuadrada mientras conducimos en la pantalla grande, por ejemplo (es el caso de Asphalt Legends).

En el vídeo también hablo de la característica de control de cámara. Podemos usarlo como un gimbal, de forma que la imagen se estabiliza de diferentes formas mientras es capturada con la pantalla superior. Cuenta con varios sistemas de control para que sea posible hacer un seguimiento del objeto capturado sin tener que mover mucho el brazo.

Es un dispositivo diferente que irá ganando valor a medida que otras apps se preparen para él, ofreciendo experiencias nuevas para quien esté dispuesto a pagar los 1.000 euros que cuesta.