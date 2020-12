Discos duros baratos que en realidad tienen pendrives en su interior

Cuando vemos un disco duro barato en alguna tienda online, ya sea eBay, Aliexpress o cualquier otra, suele aparecer el duende de la sospecha detrás de la oreja, un buen duende que nos está avisando de que algo no está bien.

Los discos duros de marcas conocidas, especializadas en el tema, tienen un precio que va bajando año tras año, pero tardará mucho en llegar a ofertas del tipo 2TB por 30 euros y otras semejantes que se encuentran de vez en cuando.

Ahora el asunto comienza a ganar visibilidad después de algunas denuncias en reddit, donde muestran la imagen superior, un disco duro barato abierto para mostrar que dentro hay un pendrive, aunque también puede haber varios conectados entre ellos.

Esto tiene varios problemas, comenzado por el hecho de que un pendrive no es un disco duro, pero enumeremos solo un par:

– Si ponemos 3 pendrives conectados, de 16 gigas cada uno, por ejemplo, tendremos 48 gigas, sí, pero será imposible guardar un archivo de más de 16 gigas en ese «disco duro». Eso es algo que saltó la alarma de algunos usuarios que comentan la publicación de reddit: «ahora me explico porqué el juego me decía que el disco duro no tenía espacio suficiente».

– Un pendrive es más susceptible a pérdida de datos, se estropea con más facilidad que un disco duro.

Como veis en el vídeo superior, es posible identificar el problema usando Software, sin necesidad de abrir el disco. En dicho vídeo se compró un disco duro externo de 8GB en Wish, mejor dicho, una Unidad de Almacenamiento.

En realidad hay que prestar atención a lo que se está comprando. Si dice «Disco duro» es una cosa, si dice «Unidad de estado sólido», puede ser otra.