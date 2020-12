Cuáles fueron los vídeos más vistos de YouTube en el 2020

Durante todo el 2020, YouTube fue tal vez una de las plataformas que más visitas y más contenido generó durante el año. Y sí, como siempre, hay vídeos que destacan muy por encima de los demás.

Obviamente este año no fue la excepción, y ya YouTube ha mostrado los datos de cuáles fueron esos vídeos más vistos durante este 2020 plagado de altos y bajos.

Al igual que en años anteriores, los vídeos más vistos en la plataforma con sede en California son de canciones, así que hoy estaremos presentando a todos vosotros la lista de creaciones musicales que llegaron a millones y millones de usuarios de todo el mundo y que dejaron su «sello» en la industria.

Vídeos más vistos del 2020 en YouTube

La realidad es que los artistas y los géneros que están en este top 10 son bastante variados y de diferentes nacionalidades, cosa que deja en claro la diversidad del éxito musical de hoy en día y que no todas las creaciones más exitosas provienen únicamente de Estados Unidos, como sí ha ocurrido en años anteriores. De hecho, el país de las barras y las estrellas sólo cuenta con dos canciones dentro de este ranking de los vídeos más vistos dentro de la plataforma de YouTube. Sin mucho más que agregar, vamos con ese top 10:

1. Life is good, Future feat. Drake: 1,308.337.979 reproducciones.



2. How You Like That, Blackpink: 673.459.100 reproducciones.



3. Genda Phool, Badshah feat. Payal Dev: 665.755.426 reproducciones.



4. Dynamite, BTS: 656.628.852 reproducciones.



5. Gooba, 6ix9ine: 639,115,793 reproducciones.



6. Yummy, Justin Bieber: 540,568,502 reproducciones.



7. Hawái, Maluma: 503,955,446 reproducciones.



8. Agua, Tainy feat. J Balvin: 480.284.702 reproducciones.



9. Butta Bomba, Armaan Malik: 459.626.496 reproducciones.



10. How You Like That Dance Performance Video, Blackpink: 451.594.485 reproducciones.



Como mencionamos previamente, en el ranking anual publicado por Wikipedia (tomando las cifras oficiales de YouTube) solo se encuentran presentes tres canciones de América del norte (dos Estados Unidos y una Canadá). Además, cinco de las canciones provienen del continente asiático (tres de Corea del Sur y dos de la India) y dos de Latinoamérica, siendo ambas de Colombia y una de ellas en colaboración junto a productores de Puerto Rico.