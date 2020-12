Conoce la Specialized Hotwalk Carbon, la nueva bicicleta de equilibrio para niños

La empresa fabricante de bicicletas Specialized ha consolidado su imagen dentro del mercado gracias a la aplicación de tecnologías pioneras en el desarrollo de sus bicicletas insignia.

Junto a esto, Specialized también se ha caracterizado por presentar características nunca antes vistas en modelos de otros fabricantes, manteniendo este espíritu en su nueva adición: la Hotwalk Carbon, una bicicleta de equilibrio pensada para el público infantil.

La Hotwalk Carbon presenta detalles deportivos que evocan los modelos de carretera y gravedad de Specialized. En lo que respecta a su cuadro, éste ha sido construido haciendo uso del carbono Fact 9r, el mismo con el cual se han fabricado numerosas bicicletas de carretera de alta gama de esta marca.

Cabe destacar que este material también se encuentra presente en la horquilla, las barras e inclusive las ruedas, otorgándole así a la Hotwalk Carbon un peso total de 2,1 kilogramos.

Con el propósito de ofrecer una ergonomía apropiada para facilitar el manejo de esta bicicleta en los niños el Departamento de Geometría del cuerpo de Specialized se encargó de llevar a cabo el diseño del sillín reduciendo al mínimo su propensión al roce.

Otro elemento en el cual el equipo de este Departamento enfoco su atención fue en las barras, las cuales fueron construidas un 38% mas finas respecto a las usadas en una bicicleta para adultos a fin de facilitar a sus manos pequeñas un mejor agarre.

Por otra parte, el Hotwalk Carbon no viene equipado con frenos ni reposapiés. Esto, con el fin de que el niño pueda desarrollar el sentido de equilibrio y la dirección por su cuenta. De momento la Hotwalk Carbon solo será presentada en color Camaleón Satinado/Carbono.

No obstante, de acuerdo con una fuente no verificada se cree que esta también vendrá en otras combinaciones de colores como el blanco/rosa de Hello Kitty o el purpura de Barney el dinosaurio.

La Hotwalk Carbon ya se encuentra disponible para ser adquirida, siendo adecuada para ciclistas a partir de los 18 meses y que tengan un peso de 18,1 kilogramos.

