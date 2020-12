Tricky Line, el juego que arrasa en Google Play, para dibujar y armar rompecabezas

Dentro de la gran cantidad de juegos disponibles en Google Play Store uno de los que se destaca actualmente es Tricky Line. Este juego cuenta con más de un millón de descargas, así como una de las mejores valoraciones en la plataforma (4.5 estrellas de 5) y un peso de 56 MB.

Esto permite que su instalación pueda ser llevada a cabo en cualquier dispositivo móvil Android 4.4 o superior donde podrá ejecutarse sin problema.

La dinámica presente en Tricky Line es bastante sencilla. Aquí se nos mostrarán escenas y dibujos que iremos completando mediante el trazado de líneas. Esto hace de Tricky Line una propuesta donde avanzaremos de forma gradual, de manera que los primeros niveles nos resulten fáciles de lograr y nos sirvan como tutorial para luego pasar a los niveles con mayor dificultad.

En Tricky Line solo basta con pensar en el dibujo que deseamos llevar a cabo trazando luego sus líneas básicas. Pero no dejes que la sencillez de Tricky Line te engañe, ya que a medida que vayas avanzando los desafíos se tornarán más difíciles, haciendo que llegues a exigir un poco de tus habilidades mentales para superar el nivel.

Sin embargo, pese a lo desafiante que pueda resultar Tricky Line en algunos niveles, estos seguirán siendo posibles de abordar y de superar, haciendo de este un juego que puede ser disfrutado tanto por mayores como por los más pequeños de la casa.

Así que, si quieres ser uno más de los que desea experimentar la diversión que ofrece este sencillo, pero interesante juego, entonces no pierdas la oportunidad y descárgalo de forma gratuita a través de Google Play Store.

No obstante, debido a ser gratuito, este posee anuncios que se despliegan al momento de omitir niveles, aunque estos no representarán un elemento que cause demasiada molestia y te impida disfrutar del juego dada su escasa aparición.

Si te sientes interesado en poner a prueba tus habilidades en este juego ingresa a Google Play y descárgalo ya.