Google Podcasts lanza soporte para los podcasts de pago

Los podcasts llevan muchos años entre nosotros, en especial los podcasts de audio, pero es en estos últimos años gracias al empuje de plataformas como Spotify, y más este preciso 2020 con la pandemia en ciernes, ha llevado a que este tipo de contenidos esté viviendo actualmente su mejor momento en toda su historia, hasta el punto de que ya existan personas que ven el podcasting como una profesión de la que vivir.

Y con el auge de los podcasts, las aplicaciones disponibles para la gestión de podcasts que utilizan los usuarios han tenido que evolucionar conforme ha ido avanzando el mundo de los podcasts en todo este tiempo.



Y si bien, en líneas generales, los usuarios se pueden suscribir a programas de podcasts disponibles gratuitamente, también hay programas de podcasts disponible mediante pago a través de plataformas especializadas, o con capacidades, que permiten a los creadores de podcast monetizar sus contenidos, desde donde facilita a sus suscriptores los enlaces de los RSS privados para su inclusión en los gestores de podcasts.

En este sentido, no todas las aplicaciones de gestión de podcasts soportan los RSS privados, aunque en las últimas horas, Google Podcasts ha comenzado a abrirse ante los programas de podcasts de pago, según anunció Zack Reneau-Wedeen, jefe de producto de Google Podcasts en su perfil de Twitter.

Google Podcasts now supports subscribing to podcasts by RSS feed on Android, iOS, and Web.

This means you can now listen to more podcasts, including premium shows from @slate, @patreon, @glowdotfm, @stratechery, @getredcircle, @memberful, @supercast, and other great services. pic.twitter.com/0iy9yK775C

— Zack Reneau-Wedeen (@ZackRW) December 3, 2020