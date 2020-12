Mi experiencia con Lumen, el dispositivo que analiza mi metabolismo midiendo mi aliento

Llevo dos semanas usando un dispositivo algo diferente a lo que estamos acostumbrados a analizar. Se trata de un «analizador de metabolismo», un dispositivo que analiza cada día, varias veces, nuestro aliento, para detectar la cantidad de CO2 y poder llegar a conclusiones relacionadas sobre nuestro consumo de hidratos de carbono y grasas.

El funcionamiento es sencillo: aspiramos y soplamos varias veces al día:

– Nada más despertar, antes de desayunar: para que verifique si estamos quemando grasas, hidratos o una mezcla de los dos. El objetivo final para perder peso, por ejemplo, es conseguir que nos despertemos siempre con un nivel 1 o 2 (quema de grasas).

– Después de las comidas pesadas.

– Después de las comidas ligeras.

– Después de cenas pesadas.

– Antes de hacer ejercicio.

– Después de hacer ejercicio.

Junto a todas estas mediciones, le tenemos que decir cuántos hidratos hemos comido cada día, y para ello usa una unidad especial con un buscador para facilitar la medida. Buscamos el alimento, anotamos las unidades que tiene, y las sumamos para informar todo en la app de Lumen.

El resultado, después de un tiempo, es un control interesante sobre nuestro cuerpo, ya que nos dice cómo y cuándo quemamos, y nos ofrece recomendaciones de alimentación para poder conseguir el objetivo que nos hayamos propuesto (que debemos indicarlo al empezar, claro).

La ciencia detrás de Lumen

En Lumen.me explican la ciencia que hay por detrás del aparato.

La concentración de CO2 se mide mediante una maniobra de respiración única, que se realiza inhalando un volumen fijo de aire a través del dispositivo Lumen (dinámico para cada individuo), sosteniéndolo durante 10 segundos y exhalando completamente.

Generalmente se utiliza, para ello, el índice de intercambio respiratorio (RER), que es el índice entre la cantidad de dióxido de carbono (CO2) producido en el metabolismo y el oxígeno (O2) utilizado. La relación se determina comparando los gases exhalados con el aire ambiente. La medición de esta relación se puede utilizar para estimar el cociente respiratorio (RQ), un indicador de qué combustible (por ejemplo, carbohidratos o grasas) se metaboliza para suministrar energía al cuerpo.

Lumen usa el RER como el punto de datos central para llevar la misma medición a un entorno doméstico midiendo el CO2 en la respiración a través del sensor y el medidor de flujo, según la métrica RER. Los resultados son muy semejantes a lo obtenido en una clínica.

Lo que más me ha gustado de Lumen

Gracias al hecho de que he estado usando Lumen como un poseso durante dos semanas, he llegado a conclusiones sobre mi cuerpo: la cena es clave, el horario de la cena también, así como la hora a la que hago ejercicio. Con el tiempo he podido ir regulando el tema para conseguir despertar siempre con quema de grasas (algo que no es sencillo).

Hay ciertas conclusiones que son lógicas, pero si me despierto quemando hidratos de carbono en lugar de grasas y he tenido una cena muy ligera (ensalada, por ejemplo), Lumen me ayuda a entender el motivo, ya que indica lo que puede estar causando eso (estrés, mala noche y otras variables).

Me ha gustado también que se sincronice con Google Fit, de forma que con el reloj se envían datos de salud que Lumen usará para llegar a conclusiones. Han llegado a un acuerdo con Garmin para que exista la app Lumen en los relojes de la marca, por lo que si además de Google Fit, tenéis un Garmin, lo tendréis todo integradísimo.

Y sí, me ha gustado el diseño, es muy discreto y elegante.

Lo que no me ha gustado de Lumen

El buscador de alimentos deja mucho que desear. No es fácil medir las unidades cuando tomas una sopa variada, ya que su buscador es muy general. Se podría hacer una cuenta de gramos de hidratos, proteínas y grasas, pero eso es algo poco práctico. Esperemos que lo vayan perfilando para mejorar la forma de medir lo que comemos.

Por otro lado está todo en inglés, una persona que no tenga conocimientos del idioma se perderá los consejos, las instrucciones, las orientaciones.. hay mucho texto en la app, y es importante entenderlo todo bien para poder saber qué está haciendo y para qué sirve.

Sobre el precio: no es barato, cuesta más de 300 dólares (con descuentos en black friday y cyber monday baja 100 dólares), por lo que es importante entender exactamente lo que hace y para qué sirve antes de invertir en el tema.