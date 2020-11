codingview, para hacer entrevistas de trabajo a programadores

Hoy en día todo es remoto, ylas entrevistas de trabajo no tienen por qué ser diferentes.

Lo que está claro es que no es lo mismo entrevistar a un vendedor que a un programador, cada profesional tiene una serie de habilidades que deben probarse durante la entrevista, y cada vez surgen más recursos que anos ayudan con el tema.

Hoy nos presentan codingview, una web creada para que sea sencillo entrevistar remotamente a un programador, ya que ofrece un panel colaborativo para que veamos lo que escribe en tiempo real.

Es una plataforma de entrevistas técnicas, y es de uso gratuito hasta principios de 2021.

El candidato cuenta con un editor de código similar a VS Code compartido con el entrevistador. Han utilizado uno de los editores de código más populares. Podemos de esta forma acceder a un terminal real conectado al sandbox de Linux. Todos los lenguajes y compiladores compatibles ya están instalados.

Quieren que no sea necesario configurar un editor o compilador de código compartido, dejan la solución lista, e impiden que se use Google Docs, que no está destinados a la codificación en vivo y a los candidatos tampoco les gusta.

Podemos crear una libreta de entrevistas, pegar una pregunta en el editor y enviar un enlace al candidato. Sin instalar nada, el candidato obtiene acceso a una terminal real y a un editor de código. Podremos monitorear el progreso y finalizar la entrevista cuando se acabe el tiempo.

Al final, tendremos acceso al código del candidato, en 15 de los lenguajes de programación más populares.

Aunque de momento es gratis, cuando deje de serlo ofrecerán las primeras 30 entrevistas por su cuenta, a no ser que cambien el modelo de negocio durante los próximos meses.

Una buena idea que vale la pena divulgar.