Spotify prueba las Historias al estilo Instagram con diferentes artistas

A principio de año, Spotify sorprendió con una de sus tantas pruebas: Historias. Sí, historias al estilo Instagram que se mostraban en las cuentas de algunos influencers. Sin embargo, nunca llegaron a implementarse de forma oficial en la plataforma.

Y ahora vuelven a surgir en algunas listas de reproducción en colaboración de algunos famosos, por ejemplo, Jennifer López y Megan Thee Stallion.

Historias al estilo Instagram en Spotify

Algunas listas de reproducción como Christmas Hits no solo han recibido una actualización en sus canciones, sino que también integran las famosas Historias.

Tal como ves en la imagen, cuando buscamos esa lista de reproducción no solo veremos las opciones comunes, sino que también la opción de visualizar la Historia pulsando sobre el circulo, tal como hacemos en Instagram. Una vez que realizamos esa acción, ya tenemos el contenido en pantalla completa.

Siguiendo la misma dinámica que las Stories, solo tenemos que pulsar para adelantar a la siguiente historia o retroceder. En esta lista de reproducción hay unos 10 vídeos compartidos por diferentes artistas. No hay opciones adicionales, ni ninguna forma de interacción. Solo se añade la opción de «Reportar la historia» si encontramos contenido ofensivo o que infringe las políticas de Spotify.

Y la misma dinámica encontraremos si vamos a la lista de reproducción que corresponde al primer disco de Megan Thee Stallion, llamado Google News. Si pulsamos sobre la historia tendremos a Megan dando un pequeño resumen sobre algunas de las canciones de su álbum. En estas historias si encontraremos opciones adicionales, por ejemplo, a medida que explica los títulos de su álbum, aparecen las opciones para añadir esa canción a nuestra biblioteca, marcarla como Me gusta, etc. Así que no hará falta salir de la Historia para realizar estas acciones.

Tal como mencionan en Engadget, un portavoz de Spotify ha confirmado que las Historias forman parte de las diferentes pruebas que realizan en la plataforma, pero no ha brindado más detalles. Así que no sabemos si las Historias al fin llegarán a Spotify o si quedará de nuevo a mitad de camino. Por otro lado, habrá que ver si a los usuarios aún les interesa este tipo de integraciones en la plataforma.