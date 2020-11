Google prueba el conteo de «me gusta» en las noticias de la sección Discover

Habitualmente, los pequeños cambios que las compañías van introduciendo de manera continuada en sus aplicaciones móviles, pasan de forma desapercibida por el gran público, aunque siempre suele haber alguien que avisa de su llegada, y se convierte en noticia.

Es lo que ha ocurrido ahora con la sección de noticias de Google, llamado Discover, que se encuentra disponible en la parte izquierda de los escritorios de aquellos teléfonos móviles inteligentes bajo Android con las aplicaciones y servicios de Google integrados.



Google ha optado por integrar, a modo de prueba, según publica Android Police, el botón característico en muchas redes sociales para que los usuarios puedan señalar que el contenido les interesa: el botón de «me gusta» representado por el icono característico de corazón.

Google discover now shows how many people pressed "Like" on an article. Before that there was only the heart icon and before that the toggle thing@ArtemR @CaschysBlog pic.twitter.com/6ozOcKgA2R

— Domi (@WhatADayDomi) November 25, 2020