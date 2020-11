Cómo recuperar los iconos anteriores de Gmail, Google Drive y demás

Como ya sabéis, Google decidió cambiar los iconos de sus aplicaciones para crear diseños más semejantes, siguiendo un mismo estilo.

Lo que podría haber sido una buena idea, ha sido un desastre, y en Internet ya han comenzado a aparecer los meses de «lo que Google cree que vemos y lo que realmente vemos».

Desde que comenzó la migración, han ido apareciendo tutoriales que se han quedado desactualizados muy poco tiempo después, por eso hemos decidido probar los diferentes launchers y packs de iconos hasta encontrar la solución adecuada.

En nuestro nuevo vídeo os comentamos la combinación que nos funcionó:

Como veis, los pasos son sencillos:

– Instalar la app Pixip Icon Pack (iconos que serán instalados en el móvil, incluyendo los anteriores de Google).

– Instalar un launcher como Nova Launcher, y acceder a la configuración del mismo para cargar los iconos previamente instalados.

Problemas al cambiar los iconos

La solución no es perfecta por varios motivos:

– Solo funciona en Android. Para iPhone podéis usar la web iconrewind.co.

– Siempre depende de que el pack de iconos no actualice los de google a la última versión, por eso sabemos que este pack funciona ahora, pero puede ser que modifique los diseños y no funcione en un futuro. No actualicéis los nuevos iconos una vez ya están instalados.

– No podemos decidir qué iconos queremos cambiar, se cambian todos, aunque eso depende del launcher que estemos usando.

Si queréis personalizar los iconos al máximo, podéis ver alguna de las opciones de iconos gratis y personalizar cada app una por una, aunque eso seguramente hará que cualquier otra persona que coja vuestro móvil se vuelva completamente loca.