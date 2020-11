Una extensión para bloquear distracciones y crear sesiones de trabajo

Si tienes problemas en concentrarte cuando trabajas o estudias desde tu ordenador, te ayudará conocer la dinámica que propone Otto.

Es una extensión para Chrome que combina dos funciones para que te enfoques en tu trabajo. Por un lado, te ayudará a ser consciente del tiempo, y por otro, evita que te distraigas con las redes sociales y otros sitios web.

Un pomodoro y un bloqueador web en una misma extensión

Cuando instalas Otto en Google Chrome lo primero que verás es un temporalizador. Este sigue la técnica de Pomodoro, con sesiones de 25 minutos y descansos de 5 minutos. Una vez que lo activas, la extensión seguirá funcionando en segundo plano con el contador en miniatura en la barra del navegador web.

Pero no es la única opción que encontrarás para evitar la tentación de distraerte. También cuenta con un bloqueador para que apartes la vista de aquellos sitios web que te roban tus mejores horas de productividad. Solo tienes que apretar la opción del bloqueador cuando te encuentres con un sitio o plataforma que desees mantener lejos de tu mirada, por ejemplo, YouTube. Así que la segunda vez que abras esa web, te aparecerá el personaje de la extensión bloqueando el sitio.

O puedes ingresar la página web de forma manual desde la sección del bloqueador en la extensión. Verás que hay algunas webs que ya están bloqueadas, como Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, entre otras opciones. Pero puedes desbloquearlas en cualquier momento desde la misma extensión.

Así que puedes aplicar las dos dinámicas de forma simultánea para crear sesiones de trabajo y bloquear las distracciones. O simplemente usar el temporalizador para aplicar la técnica Pomodoro. Y si te surge una emergencia, no te preocupes, puedes pausar la cuenta regresiva y retomarla en cualquier momento.

Y para que el proceso no te resulte aburrido, verás que la extensión tiene su propio personaje animado que le da un toque simpático. Un detalle a tener en cuenta, si no ves el icono de la extensión en la barra del navegador cuando la instalas, no es problema del navegador web. Solo necesitas fijar Otto en la barra desde la opción “Extensiones”.