Demandan a Facebook en Corea del Sur por compartir datos sin permiso

Facebook no tiene un modelo de negocio sencillo. Para que sea rentable tiene que transformar a los usuarios en producto, y sus datos son los que realmente tienen valor.

La solución está en compartir con consentimiento, que no haya sustos, que no existan empresas terceras que acceden a lo que nos gusta a no ser que digamos específicamente que así lo deseamos (como puede ser el caso de un sistema de recomendación de libros, por ejemplo, que quiera acceder a nuestros gustos para mejorar su puntería).

El caso es que con esta realidad, no son raras las demandas, y ahora tendrá que pagar unos 6 millones de euros en Corea del Sur por compartir datos de usuarios sin su consentimiento.

La Comisión de Protección de Información Personal (PIPC) dijo que la compañía estadounidense compartió datos de al menos 3.3 millones de sus 18 millones de usuarios en Corea con otras compañías sin su consentimiento entre mayo de 2012 y junio de 2018.

La comisión dijo que también presentaría una denuncia penal contra Facebook por violar las leyes locales de información personal.

Qué datos ha compartido Facebook sin permiso

Entre los datos compartidos había nombres de los usuarios, el historial académico, el historial laboral, la ciudad natal y el estado de las relaciones, datos que se enviaron cuando los usuarios iniciaban sesión con Facebook en otras aplicaciones. Por lo visto la lista de amigos de los usuarios también se compartían, y su información quedaba al descubierto.

La comisión comentó el tema:

Un usuario accedió a compartir su información con un servicio en particular cuando inició sesión con sus cuentas de Facebook. Sin embargo, los amigos del usuario no lo hicieron y no sabían que sus datos también estaban siendo compartidos.

Los terceros que tuvieron acceso a la información usaron los datos para hacer anuncios personalizados dentro de Facebook, y Facebook obtuvo ganancias con ese trabajo, por lo que tuvo lucro al compartir datos de usuarios sin su consentimiento.

Por lo visto Facebook también almacenaba los datos de las contraseñas de los usuarios sin cifrar y no notificaba regularmente a los usuarios cuando la empresa accedía a sus datos.

Comenta la comisión que durante la investigación Facebook entregó documentos falsos o incompletos, lo que obstaculizó las investigaciones.

Facebook dijo que había cooperado plenamente con la investigación de PIPC.

Esta investigación comenzó en 2018 después del escándalo Cambridge Analytica que tanto daño hizo a la compañía.