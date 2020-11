TikTok permitirá evitar vídeos que puedan causar epilepsia

Cuando se navega por TikTok es posible encontrar vídeos de todo tipo, desde los que no son en absoluto recomendables para menores, tanto por el contenido sexual como por la violencia, como consejos útiles para realizar tareas de todo tipo.

Es un verdadero misterio, ya que los vídeos de la sección «para ti» no son de las personas a las que seguimos y sí el resultado de un algoritmo oculto. La cuenta de WWWhatsnew en tiktok, por ejemplo, no tiene mucho tiempo de vida, no llega a los 300 seguidores, pero cuenta con un vídeo de más de 90.000 visitas… cosas de Tiktok…

El caso es que hay contenido que puede perjudicar mucho la salud, y no solo la mental. Son vídeos que, por el juego de luces que presentan, pueden causar epilepsia en algunas personas, y esos vídeos comenzarán a etiquetarse para que se puedan evitar fácilmente.

Qué contenido genera epilepsia en TikTok

TikTok se pronuncia sobre el tema diciendo que su misión es inspirar creatividad y brindar alegría, y que la inclusión forma parte de su sangre:

[…] dada la naturaleza visual de nuestra plataforma, estamos comenzando este trabajo con una serie de funciones de fotosensibilidad. Durante los últimos meses, nuestro equipo se reunió con defensores de la epilepsia que compartieron comentarios sobre cómo podemos mejorar nuestra plataforma. Basándonos en estas conversaciones, lanzamos una función hace unos meses que advierte a los creadores cuando producen videos con efectos que podrían desencadenar epilepsia fotosensible. En las próximas semanas, presentaremos otra característica de accesibilidad importante para proteger a las personas del contenido fotosensible. Con esta nueva función, los espectadores que se encuentren con un video fotosensible recibirán una notificación invitándolos a «Omitir todos» futuros videos fotosensibles.

La epilepsia es una enfermedad grave que afecta a unos 65 millones de personas en todo el mundo, por lo que una función de este tipo no solo es importante, debe ser obligatoria en todas las plataformas. Las luces intermitentes o los patrones de luz y oscuridad contrastantes pueden hacer que las personas con epilepsia tengan convulsiones, y eso es algo fácil de detectar con un algoritmo antes de mostrarlo a las personas.

En Internet no hay forma de saber cuándo podemos encontrar contenido que contenga imágenes parpadeantes o luces que activen una convulsión, y eso da miedo, por lo que es una buena noticia que comiencen a aplicarse normas sobre el tema.

Si eres creador, intenta evitar ese tipo de contenido, así haremos que Internet sea un lugar más seguro para todos.