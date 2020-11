Relojes para niños con GPS, videoconferencia, cámara, termómetro y más

Un smartwatch cuenta con sensores de diversos tipos que ayudan a tener bajo control nuestra actividad física, pero cuando hablamos de smartwatches para niños, la cosa cambia.

Los objetivos de este tipo de dispositivos son variados, pero podemos destacar los siguientes:

– Rastrear la posición de los niños usando alguna app en el móvil.

– Poder comunicarnos con ellos en todo momento.

– Permitir que personalicen la estética y puedan realizar algo más que ver la hora.

Dentro de esta categoría hay algunos modelos ya disponibles en el mercado, y hoy voy a comentar algunos de ellos muy atractivos, unos más completos y otros menos. Iremos ampliando la lista a medida que vayan apareciendo nuevas propuestas en el mercado.

Innjoo Kids Watch

Comenzamos con el más completo. Un reloj que incluye:

– Ranura de SIM para que se puedan consumir datos y hacer llamadas desde el reloj.

– Termómetro para que podamos ver la temperatura en la muñeca de nuestro hijo o hija, guardando el histórico para que quede todo registrado.

– Una cámara para que sea posible hacer videoconferencias.

– Un micrófono para las videoconferencias y para enviar mensajes de voz.

– Un teléfono para poder realizar llamadas a los contactos predefinidos o a cualquier número que se desee.

– Contador de pasos.

– Calendario para tener el horario de la escuela.

– Diferentes esferas.

– Una app para el móvil de los padres desde donde se puede gestionar toda la información.

– Un botón SOS para que el niño lo pulse durante unos segundos y se realice así una llamada automática.

– Control de cámara remota.

– Actividad de matemáticas para repasar las tablas de multiplicar.

Lo he estado probando unos días y realmente vale los 109,95 euros que cuesta. Se puede usar una SIM de datos, pero lo ideal es usar SIM con voz y datos para aprovechar todas sus funcionalidades.

Como pegas, le pongo:

– Es un reloj grueso, es grande en la muñeca de mi hija de 11 años, aunque parece que eso es más problema mío que suyo (a ella le encanta).

– En un par de ocasiones no conseguimos hacer la videoconferencia porque aparecía un mensaje de «error de conexión». El mensaje dejó de aparecer pocas horas después, y aún no he conseguido identificar el motivo.

– La temperatura que obtiene es la de la muñeca, que no coincide con la que estamos acostumbrados. En todas las medidas ha ido de 35 a 36 grados, por lo que está claro que si pasa de 36 es porque igual está febril.

Podéis adquirirlo en innjoo.es.

Reloj infantil PTHTECHUS



Vamos ahora con otro reloj que acepta SIM (SIM 2G, para voz, nada de datos), el de la marca PTHTECHUS. Al igual que el de Innjoo, cuenta con GPS y posibilidad de llamadas, aunque no tiene videoconferencia ni termómetro, de ahí que su precio sea menor (45,99 en amazon)

Entre sus funciones tenemos:

– Pantalla táctil de 1.44 pulgadas.

– Cámara para hacer fotos.

– Chat de voz y posibilidad de llamadas.

– Juegos de matemáticas.

– Botón SOS.

– Envío y recepción de SMS.

– GPS.

Como pegas:

– El GPS es muy limitado, puede tener un error de hasta 500m, por lo que no es muy útil si nuestro hijo se pierde.

– Depende de redes 2G, nada de 3G o 4G, motivo por el cual no puede usar la cámara para hacer videoconferencias.

Es un reloj muy básico para entretener y permitir la comunicación por voz en cualquier momento siempre y cuando se le ponga la SIM adecuada (recomiendan Simyo, Movistar, y Vodafone en España).

Kidizoom Smart Watch DX2

Vamos ahora a por el reloj de VTech para niños, un smartwatch de 69,99 euros que ofrece:

– Posibilidad de crear pantallas personalizables con fotos hechas por ellos mismos.

– Sensor de movimiento para los juegos.

– 3 actividades para entretenerse mientras saltan y bailan.

– Cámara para hacer selfies, frontal y lateral.

– Editor básico de fotos (marcos, filtros), con detector de caras para poner efectos y jugar.

– Entrenador personal con podómetro.

– Aplicaciones diversas, como calculadora, calendario, alarma, ajustes, reloj analógico y digital.

Como pegas:

– No tiene tarjeta SIM, por lo que no funciona como rastreador ni como sistema de videoconferencia. Es más un reloj para divertirse y hacer ejercicio, no como sistema de monitorización o seguridad.

Lo podéis ver en amazon en este enlace.

Los diferentes modelos que hemos ido encontrando suelen tener las mismas funciones, pero lo dicho: a medida que aparezca innovación en este sector, iremos ampliando esta lista.