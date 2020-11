7 errores y problemas de la PlayStation 5 en su lanzamiento

Hace solo unos cuántos días que la nueva consola de Sony, la PlayStation 5, ha sido lanzada en cientos de regiones, dando así un nuevo comienzo a una era de los videojuegos y consolas.

No obstante, al igual que sus contendientes directas, la Xbox Serie X y la Xbox Series S, es inevitable que no tenga algunos errores y problemas en su interior, y en esta ocasión estaremos contando 7 de esos fallos de la consola creada por Sony.

La nueva PS5 cuenta con muchas mejoras en base a lo mostrado en la PS4, como su nueva CPU y GPU personalizadas, por ejemplo. Además, integra un nuevo SSD de ultra alta velocidad que vuelve a los tiempos de carga más cortos, permitiendo así que los videojuegos más potentes se desempeñen a las mil maravillas. Sin embargo, la consola cuenta con algunos errores que se han vuelto eco y aquí verás los más importantes.

La PS5 se detiene en la pantalla de inicio

Desde su lanzamiento han sido diversos los reportes de cientos de usuarios a nivel global, que aseguran que han tenido que reiniciar la consola debido a que la misma se atasca estando en la pantalla de reinicio, cosa que puede resultar en un problema mucho más grande si sigue haciendo eso la consola de manera habitual.

No se puede conectar a la PlayStation Network

Este tal vez sea el problema más común que se ha reportado desde la salida de la consola, y es que en su esto tiempo ocurrió con la PS4 en algunos casos, cosa que a la final pudieron solventar. Para esta ocasión si es que tienes problemas con la máquina en este apartado, lo mejor que puedes hacer es verificar el estado del servicio de red y la conexión a internet, que casi siempre eso resulta ser el problema, así que presta atención a ese apartado.

La PlayStation 5 hace ruidos extraños

Otro problema que se ha reportado últimamente es el de un extraño zumbido y ruidos provenientes del interior de la consola. A ciencia cierta, en este momento aún no se tiene constancia de la causa o de si tiene que ver en algo con el hardware o el software, pero una de las teorías más comentadas hasta el momento involucra a la bobina. Aun así, esta información no ha podido ser verificada y lo mejor que se puede hacer es intentar ajustar el soporte de la consola para que haga el menor ruido posible, ya sea moverla a un lugar diferente o cambiarla de posición, ya sea que esté de manera vertical u horizontal.

La consola desinstala los juegos una vez que se retira los discos

Los usuarios últimamente también han reportado un problema que según, la consola desinstala los juegos de su sistema una vez se retira el disco del videojuego en cuestión. Si esto te ha ocurrido o te está ocurriendo ahora, conocemos una solución, la cual recae en que después de insertar el juego a la PS5, dejes que ella por si misma instale el juego, así que no deberás de pulsar en botón de Copiar manualmente.

La consola cuenta con problemas internos de energía

¿Tu PS5 pierde potencia y energía poco tiempo después de encenderla? ¿Se congela o se apaga sola mientras juegas? Pues bueno, este es uno de los tantos problemas serios que se vienen presentando desde el lanzamiento, significando así que vuestra consola lo más probable es que sufra de una falla interna de energía. En este caso, al ser algo bastante serio, tendréis que ingresar directamente al sitio web de PlayStation y presentar vuestro caso a ver si es elegible para que se repare la consola.

El modo reposo está dando más problemas de los esperados

Entre los últimos 4 o 5 días han surgido demasiadas noticias en internet sobre este problema en específico que están dando gran parte de las consolas. En este caso, el error causa varios bloqueos que en efecto requieren la reconstrucción de la base de datos, cosa que puede llegar hasta a bloquear la propia consola. Así las cosas, lo mejor que se puede recomendar es que se desactive el modo reposo de la PS5 hasta que Sony presente de manera oficial una solución estable.

La consola arroja el mensaje de Error CE-108262-9

Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra el informe de que muchas personas han recibido en sus consolas el código de Error CE-108262-9, cosa que no solo bloquea los juegos, sino que también se retrasan todos los menús y el sistema en ocasiones no inicia. Tal y como señalan los chicos de Android Central, Si esta falla te está ocurriendo a tu en tu máquina, tendréis que pasar a contactar directamente a Sony para enseñarles tu caso, que puede resultar en que el interior de la consola se encuentre defectuoso.

Suponemos que a medida que vayan avanzando los días la empresa enviará parches de actualización para corregir errores del sistema… esperemos no sean más de los comentados.