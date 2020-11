El Asistente de Google comienza a llegar a los Smart TVs de Samsung

La disponibilidad de un asistente por voz u otro en los dispositivos inteligentes puede ser un factor determinante para escoger un dispositivo determinado. A pesar de que los principales asistentes por voz tratan de ofrecer un mayor número de posibilidades, nunca llegarán a ser del todo iguales ni a estar siempre al mismo nivel.

Así que, ¿por qué no incorporar varios asistentes por voz en los dispositivos? Esto es lo que se han preguntado en Samsung, y gracias a ello, a partir de ahora comienza el despliegue del asistente por voz de Google en los televisores inteligentes de Samsung de este año, que convivirá con Alexa, de Amazon, y el propio asistente de voz de la compañía, Bixby.



El Asistente de Google convivirá en los Smart TV de Samsung junto con Alexa y Bixby

Los usuarios podrán elegir el asistente por voz que deseen usar en cada momento, beneficiándose de las particularidades de cada uno de ellos. En el caso del Asistente de Google, los usuarios podrán ser capaces de acceder a sus calendarios, fotos, mapas y otros servicios de Google.

Para Jack Krawczyk, Director de Administración de Productos del Asistente de Google:

Con nuestra colaboración con Samsung, podemos ofrecer ayuda del asistente de Google a más personas en todo el mundo directamente desde la pantalla grande

La llegada del Asistente de Google a los Smart TVs de Samsung 2020 no supondrá ningún esfuerzo a los usuarios, ni descarga ni hardware ni instalación adicional. Sea la opción que sea, los usuarios podrán descubrir nuevos contenidos, obtener información en tiempo real, e incluso controlar los dispositivos conectados, todo ello desde el asistente por voz elegido en cada momento.

Disponibilidad

La compañía ha especificado que el conjunto de asistentes ya se encuentra disponible para todos los televisores QLED 4K y 8K de 2020, Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace, contando con que el Asistente de Google ya está disponible en dichos modelos para el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, con idea de ir desplegándolo en 12 países más hasta finales de año.

A principios de año, Samsung desplegó el asistente por voz de Amazon, Alexa, en sus Smart TV, llegando a un total de 14 países a nivel mundial. Con este movimiento, la disponibilidad de un asistente por voz u otro ya no será determinante a la hora de escoger un televisor inteligente de la compañía, permitiendo a los usuarios ir alternando entre un asistente u otro en función de aquello que desean hacer y recibir.

Crédito de la imagen: Samsung