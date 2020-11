Google Chrome recibe una de sus mejores actualizaciones con estas novedades

Google Chrome 87 ya está disponible para los usuarios con una serie de importantes novedades. Y una de sus principales mejoras está enfocada en mejorar el rendimiento.

El equipo de Google promete que la nueva versión trae un navegador web mucho más rápido y con menos consumo de batería. Además, trae una combinación de funciones para administrar nuestra actividad en el navegador.

Mejor rendimiento y menor consumo

Si bien las funciones de Chrome lo convierten en uno de los navegadores web favoritos, su consumo excesivo empuja a buscar otras alternativas. Al parecer este problema será historia con la nueva versión del navegador.

Según menciona el equipo de Google, Chrome ahora se inicia 25% más rápido y las páginas web cargan un 7% más rápido, consumiendo menos RAM y energía. Así que con la nueva versión, puedes ganar un promedio de 1,25 hora de batería adicional en tu equipo.

Mejoras que son posibles gracias a algunos cambios realizados en la dinámica del navegador, que priorizan determinados elementos, y no consume energía con aquellos que funcionan en segundo plano.

Más opciones para gestionar las búsquedas y pestañas

¿Eres de los que abren muchísimas pestañas en el navegador que ya no distingues a qué pertenecen? Si bien Chrome tiene algunas funciones para solucionar este problema, ahora te ofrece una nueva opción: buscador de pestañas.

En la barra de herramientas encontrarás la opción que ves en la imagen. Solo tienes que desplegarla para ver una lista de todas las pestañas abiertas en el navegador. Una dinámica que funciona tanto en la ventana que tengas activa como las que están en segundo plano. Si has actualizado Chrome y no ves esta opción, no te preocupes, aún no está disponible. Pero llegará en breve.

Otra función que se suma con esta versión es la que permite usar atajos de acciones desde la barra de direcciones. Por ejemplo, si quieres eliminar el historial del navegador, no hace falta que abras Configuración, ya que puedes indicar esa acción desde omnibox.

Y como bonus, la nueva versión de Chrome trae una nueva dinámica para que no olvides dónde quedaste en tus búsquedas pasadas. Para ello, se implementará un sistema de tarjetas (como ves en la primera imagen) que se mostrará en la nueva pestaña del navegador, junto con los accesos directos.

Así que con solo tocar una de las tarjetas podrás regresar a tus búsquedas anteriores. Una dinámica que no funcionará con todas las búsquedas en la primera etapa, ya que se centrará en compras, recetas y entretenimiento.