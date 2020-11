Los cursos que hace la gente en Udemy durante la Pandemia

Mucha gente ha aprovechado estos últimos meses para hacer cursos online desde casa, y el saber qué cursos son esos pueden ayudarnos a conocer los intereses, las tendencias y lo que el mercado más busca en esta «nueva normalidad«.

Para conocer algunos de estos detalles, hablamos con Alfredo Stockder, Director Senior de Marketing Global en Udemy, quien responde a nuestras preguntas sobre el asunto:

Durante la pandemia, ¿se ha notado un cambio importante en el número de interesados en hacer cursos online? ¿Cuáles son los cursos más solicitados durante los últimos meses? ¿Qué intereses han aumentado durante la pandemia?

Sí, la llegada de la pandemia ha hecho que el entorno digital ocupe una mayor presencia en nuestro día a día. Un buen reflejo de esto es que el mundo entero se ha lanzado a aprender vía online. En concreto, en Udemy vimos cómo las matriculaciones en cursos aumentaron en un 425% a nivel global a raíz de la pandemia. En el caso de España, las temáticas más populares cuando comenzó el confinamiento a principios de año fueron los cursos relacionados con aprender a tocar el piano, Excel y temas de inversión, con aumentos en matriculaciones del 466%, 352% y 262% respectivamente.

Esta tendencia también se ha reflejado en la formación para empresas. Las compañías han acudido a plataformas como Udemy for Business, el producto de Udemy destinado a entornos corporativos, para formar a su plantilla en las habilidades más punteras que demanda el mercado laboral actual. En este sentido, Udemy for Business experimentó un aumento del 90% en las inscripciones a medida que los empleados se adaptaban al trabajo en remoto a principios de 2020. Entre las temáticas más populares se situaron Equipos Virtuales (con un aumento del 1.523% en las inscripciones), Coaching (322%) y Manejo del estrés (235%). También hemos visto un gran interés en cursos sobre habilidades tecnológicas como Python -el curso más popular entre los clientes corporativos de Udemy for Business- así como Microsoft Azure u OpenCV. De hecho, el 80% de las compañías de Fortune 100 confían en Udemy para mejorar las capacidades de sus empleados.

¿Qué países han aumentado su actividad en Udemy durante 2020?

La formación online ha sido una realidad en todo el mundo. Como comentaba, la sociedad en general ha abierto sus ojos y ha descubierto las ventajas que tiene el formarse vía online en áreas y habilidades específicas a través de un enfoque 100% práctico.

Con esto de contexto, vemos, por ejemplo, el gran incremento que ha tenido la formación online en nuestro país. Según el estudio `La educación online avanza: lo que el mundo está aprendiendo (desde casa)´ elaborado por Udemy a principios de 2020, en España, las matriculaciones en cursos en nuestra plataforma aumentaron un 280% a raíz de la pandemia, por encima incluso de Estados Unidos (con un aumento del 130%) e India (200%).

¿Cuántas personas han comenzado a dar clases online, como profesores en Udemy, durante la pandemia?

En la actualidad, Udemy ya cuenta con más de 57.000 instructores expertos que enseñan más de 130.000 cursos en línea, de una gran variedad de categorías, en más de 65 idiomas. ¡Y nuestra comunidad de estudiantes e instructores no para de crecer!

Durante la pandemia hemos visto cómo se incrementó en un 55% la creación de cursos por parte de los instructores de Udemy. Las categorías en las que ha crecido más la oferta de nuevos cursos son: Productividad en la Oficina (aumento del 159%), Salud y Fitness (84%), IT & Software (77%), Desarrollo Personal (61%), Enseñanza y Actividades académicas (58%), Negocio (56%) y Música (55%).

Este importante aumento en la oferta de cursos online se explica gracias a las ventajas que ofrece este tipo de formación. De hecho, según el estudio `Carencias de Capacidades´ de Udemy, el 84% de los trabajadores españoles tiene una actitud favorable a la hora de aprender nuevas habilidades, y hacerlo a través de cursos online es ya, junto con la formación patrocinada por las propias compañías, la vía más común.

