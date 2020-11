Humit, nueva red social para descubrir música

Mucha gente está en TikTok o en los Reels de Instagram solo para escuchar la música que hay en los vídeos, ya que de esa forma descubren nuevas tendencias a partir de lo que es más popular en las redes.

Con el objetivo de conseguir algo semejante, pero enfocándose solo en el audio, nace Humit, una nueva red social, para android, que se integra con Spotify para ayudar con el tema.

Se trata de una app disponible de momento solo para usuarios de Spotify (las integraciones de Apple Music y SoundCloud están en proceso). Desde ella podemos compartir pedazos de canciones y escuchar otros grandes momentos de la música gracias a los otros usuarios.

Es su descripción indican que compartir música en el móvil no funciona: compartir una URL a través de Facebook, Messenger, Instagram Stories o WhatsApp significa saltar entre aplicaciones y, a menudo, no hay comentarios sobre si a alguien le gustó la canción o no.

Tampoco apuestan por las recomendaciones de música algorítmicas, ya que según ellos solo se recomiendan cosas muy semejantes a las que ya escuchamos.

humit permite compartir fragmentos de audio de 30 segundos de momentos específicos de nuestras canciones favoritas, también conocidas como «hums» (tarareos), y con ello ofrecen:

– Modo Reels: con opciones para Me gusta, marcar, extender hum, alternar reproducción automática, responder y recomendar.

– Medios: además de la carátula del álbum / fotos, ahora podemos agregar GIF a todos los hums.

– Mensajería en tiempo real: podemos responder a hums y charlar sobre cualquier tema musical con los contactos de humit.

– Recomendaciones: para que los seguidores sepan lo que escuchamos.

– Estaciones: Hay comunidades moderadas en torno a géneros, estados de ánimo y temas.

– Perfil: Podemos mostrar nuestra música en función del historial de escucha de Spotify, los mejores artistas y hums.

Una buena idea que podría viralizar rápidamente, aunque de momento se limiten a android y a Spotify.

Podéis bajar Humit desde este enlace.