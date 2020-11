GTA San Andreas se cierra solo en el móvil, cómo solucionar el fallo

Si compraste desde Google Play la versión móvil del famoso videojuego GTA San Andreas, y te has dado cuenta de que se cierra solo o que cuenta con diversos fallos, entonces este post es para ti.

Teóricamente, este no es un problema que se deba encontrar en videojuegos de esta categoría. Sin embargo, el problema ocurre en muchos casos y por eso hay diversos pasos a seguir para solucionarlo en poco tiempo.

Este es un inconveniente que suele presentarse sin una causa muy específica, cosa que igualmente ocurre con cientos y cientos de videojuegos de tamaño pesado, así que no se puede dar una explicación que sea 100% certera en realidad. No obstante, lo que sí se puede proporcionar es una posible solución para que intentéis arreglarlo y no caigas en la desesperación.

Antes de entrar de a lleno al procedimiento para arreglar este problema, comentamos que el factor principal para que este se realiza de manera correcta es tener actualizado el juego, es decir, que tengáis la última versión del mismo y que sea descargado únicamente desde la Play Store, ya que si no es así el propio método no tendrá eficacia. Teniendo claro esto, ya estamos preparados para adentrarnos a los pasos para corregir el fallo.

Cómo solucionar el fallo de GTA San Andreas si se cierra solo

– Primero que todo, abre la sección de Configuración o Ajustes de vuestro móvil y busca el apartado de Aplicaciones.

– Pulsa en Ver todas las aplicaciones o en alguna ventana de estilo parecido y busca el videojuego.

– Cuando encuentres a GTA San Andreas (se visualizará como GTA:SA) oprime sobre ella y pulsa en el recuadro de Detener o Forzar detención si es que abriste el juego recientemente.

– Ya teniendo el juego cerrado, busca allí mismo el apartado Memoria o Almacenamiento y Caché y elimina esa misma caché.

– Seguidamente presiona sobre Borrar datos o Liberar espacio de almacenamiento y realiza el borrado de información para garantizar que se elimine el problema. Ya si este no logra solucionarse, la mejor recomendación que podemos dar es que optes por eliminar completamente el juego y luego lo vuelvas a instalar, cosa que tal vez puede llegar a borrar tus partidas si es que no las tenéis guardadas.

Ahora sí, través del siguiente link podréis descargar el juego de GTA San Andreas en su versión para móviles:

GTA San Andreas: descargar desde Google Play