YouTube Music permitirá compartir música como Historia en Snapchat e Instagram

Google sigue trabajando para que YouTube Music pueda reemplazar con plenas garantías a Play Music mediante el incremento de las funciones que permitan convertirlo también en un serio rival al resto de plataformas en un sector dominado claramente por Spotify, en el cual se reflejan algunas otras a la hora de traer nuevas funciones a sus respectivos usuarios.

En este sentido, según señalan desde 9to5Google, Google está trabajando para permitir a los usuarios compartir la música que están escuchando en YouTube Music a través de las Historias de Instagram y/o de Snapchat, para lo cual se ofrecerá la correspondiente opción adicional a la hora de compartir en función de que se tenga algunas de estas plataformas instaladas en el propio teléfono móvil.



Dicha opción también podría agregar la caratula del álbum, el nombre del artista, así como algún fondo personalizado, a la propia Historia que se comparta en Snapchat o en Instagram.

Claramente, es una característica que se fija fundamentalmente en los usuarios más jóvenes, que son los que mayormente utilizan estas plataformas, sirviendo además como vía de promoción de YouTube Music entre sus respectivos contactos, una especie de lo que conocemos como de boca a boca pero llevado a lo digital.

En el fondo, la misión es la de captar el mayor número de usuarios posibles que hagan competitiva la plataforma, para lo cual no dejarán de incorporarse otras funciones que puedan convertirse en una opción atractiva.

Son bastantes los esfuerzos que hay invertidos detrás de YouTube Music, como hemos ido contando en estos últimos meses, hasta el punto de tratar de recuperar a todos aquellos que aún están en Google Play Music, que poco a poco va camino a su ocaso.

Esta característica se encuentra aún en desarrollo, por lo que aún no se encuentra disponible, aunque Google no deberá demorarse mucho en ofrecerla a todos los usuarios de YouTube Music, ya que su plataforma se encuentra en un sector en el que hay una fuerte competencia, donde el resto de rivales no se van a quedar de brazos cruzados.