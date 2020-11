TikTok prueba una nueva función para realizar donaciones a organizaciones benéficas

Ya es algo habitual encontraros funciones de recaudación de fondos en las principales plataformas sociales, incluyendo a TikTok, que después de permitir que los creadores puedan incluir pegatinas para la recaudación de fondos a través de sus vídeos a lo largo del pasado mes de abril, ahora está probando una interesante característica en el que, básicamente, cualquier usuario podrá incluir una organización benéfica en su biografía para que cualquier visitante pueda ser llevado, presionando un simple botón, a una página donde realizar su donativo a esa organización.

De momento, como decimos, se trata de una prueba, confirmada por la propia plataforma a la publicación TechCrunch, que se encuentra disponible para un pequeño grupo de usuarios a través del programa TestFlight.



Detrás de la nueva función en pruebas, al igual que las pegatinas de recaudación de fondos que los creadores pudiendo integrar en sus vídeos y transmisiones en vivo, se encuentra la compañía Tiltify, que es la encargada de los procesamientos de pagos de las donaciones.

Los usuarios han de editar sus perfiles, eligiendo de una lista una de las organizaciones soportadas, como la Sociedad Estadounidense del Cáncer, la Asociación Estadounidense del Corazón, la Cruz Roja, ASPCA, Black Girls Code, CDC Foundation, entre otras, según el citado medio.

Casualmente, son las mismas organizaciones benéficas soportadas en las pegatinas de donaciones, donde en aquel caso también se incluían a algunas de las profesiones afectadas por los cierres decretados a lo largo de la primera ola de la pandemia del coronavirus.

Descubierto inicialmente por el consultor Matt Navarra, actualmente se cuenta con algunas capturas de pantalla de usuarios que ya tienen acceso a la nueva función.

New! TikTok lets you show your support for a non-profit org on your profile

h/t @Sphinx pic.twitter.com/97jTHn4lu3

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 10, 2020