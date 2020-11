Xiaomi prueba con las lentes retráctiles en móviles

La fotografía móvil ha ido sustituyendo a las cámaras compactas digitales a lo largo de los años. Ya es raro encontrar a personas utilizando cámaras compactas digitales en sus viajes, pudiendo realizar las fotos de sus diferentes momentos a través de sus móviles, por ejemplo.

Pero una cosa que tenían las cámaras compactas digitales era que, al encenderlas, se extendían las lentes que conformaban sus objetivos, replegándose al apagarlas. Pues bien, Xiaomi se ha fijado en esta característica para llevarlas al segmento de los teléfonos móviles inteligentes.



La compañía acaba de publicar un vídeo en Twitter acerca de una lente retráctil con una apertura equivalente a 120mm en un teléfono móvil inteligente, con un movimiento incluso algo más rápido que las cámaras periscópicas (también llamadas emergentes) existentes en algunos modelos de distintas firmas, lo que vendría a significar que la cámara podría encontrarse preparada en menos de un segundo para comenzar a ser utilizada.

Inspired by traditional camera designs, we now introduce you the 120mm-equivalent retractable wide-aperture lens! Optimized with bigger aperture and upgraded stabilizer, you can now capture better portraits and low light images. 📸#InnovationForEveryone pic.twitter.com/VxzdlH24hI

— Xiaomi (@Xiaomi) November 10, 2020