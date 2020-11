Huawei España comenta lo que pasaría si Biden desbloquea a Google

En una rueda de prensa que se ha celebrado hoy en Madrid, Huawei España ha explicado algunos puntos clave de su estrategia a medio y largo plazo.

Entre otras cosas han comentado la buena recepción de sus últimos dispositivos en el mercado español, así como la asociación con Cecotec para que las apps de la compañía estén disponibles dentro de App Gallery. Han hablado bastante de su ecosistema, juntando dispositivos y servicios para ofrecer mucho más que móviles y gadgets.

En el turno de preguntas ha sido inevitable escuchar la que todos teníamos en mente:

¿Volverán los servicios de Google a Huawei si gana Biden y elimina el bloqueo?

La respuesta ha sido clara: Huawei ha tomado una decisión, ya tiene una estrategia definida, y nada de lo que pase en la política cambiará eso.

Huawei nos explicó que su plataforma estará disponible incluso para otros fabricantes de móviles, no serán solo para Huawei, y que si algún día Estados Unidos desbloquea a Huawei en el sentido de que sus dispositivos puedan volver a usar apps de Google, no será algo relevante que les haga cambiar el rumbo de lo que están haciendo ahora.

Eso puede interpretarse de varias formas, pero me atrevo a concluir:

– Si Biden desbloquea a Huawei, y Google puede volver a instalarse en los móviles de Huawei, será una opción que el usuario final tendrá que tomar. Huawei vendrá con su ecosistema de apps y servicios, pero no impedirá que un usuario se instale la tienda de Google si así lo desea. Lo que seguramente no hará es ponerlo todo «de fabrica», ya que la prioridad será animar a que los usuarios usen lo que Huawei ofrece, no direccionar el interés hacia «otras empresas y servicios».

Lo que está claro es que Huawei no bloqueará a Google, pero tampoco será el corazón de su sistema, como ocurre en el resto de dispositivos android del mercado.