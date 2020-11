unpluq, un dispositivo que se conecta a nuestro móvil para eliminar distracciones

Mucha gente no puede dejar de mirar el móvil constantemente. Las notificaciones, las apps gritando «ábreme, ábreme», los feeds de las redes sociales… el móvil puede ser una gran herramienta, pero es necesario que tengamos control del tiempo que pasamos con él, o nos perderemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor y, cual caverna de Platón, solo veremos las sombras digitales.

Para conseguir tener control sobre el tema, hay que tener fuerza de voluntad, pero si no hay mucha en un momento determinado, siempre se puede echar mano de ayuda tecnológica.

Eso es que opinan con Unplug, empresa que ha creado un dispositivo que se conecta al móvil para ponerlo en modo «no distracciones». Viene con una app para android que será la responsable por saber si estamos en modo normal o en modo Unpluq, y en el segundo caso deshabilita las notificaciones y pone las apps en gris con el tiempo de uso de cada una en la parte inferior. De hecho, si no tenemos la llave conectada, no podremos acceder a las apps que identifiquemos previamente como «malignas con mi tiempo».

Así es, si no tenemos el dispositivo amarillo físico conectado al teléfono, no tendremos acceso a las aplicaciones que distraen, una selección de apps que podemos elegir nosotros mismos.

Con la adición de la clave física, acceder a las aplicaciones que distraen ahora se convierte en una elección consciente. Además, podemos decidir la barrera para la distracción. Si vamos a salir, podemos dejar la llave amarilla en casa y solo tener acceso a aplicaciones que nos distraigan cuando regresemos a casa, por ejemplo.

Es una forma de «obligarnos» a no depender tanto del móvil gracias al uso de un dispositivo digital, para que no haya escusas: «no puedo abrir esta app porque la llave amarilla no la tengo encima».

Lo venden por 20 euros en unpluq.com, aunque personalmente creo que hay otras formas menos agresivas de «evitar el vicio».