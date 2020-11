Google Chrome mejorará el modo incógnito en Android con esta nueva opción

Si alguna vez has intentado realizar una captura de pantalla desde el modo incognito en Chrome desde el móvil, habrás notado que es imposible. Sin importar que herramienta utilices, verás un mensaje del estilo “Esta aplicación no permite tomar capturas de pantallas”.

No es un error de la aplicación, ni tampoco se relaciona con la configuración del dispositivo. Es una de las opciones que inhabilita Google Chrome al estar en modo incógnito. Sin embargo, esto está a punto de cambiar.



Tal como mencionan en un hilo de Bugs en Chromium, inhabilitar las capturas de pantalla no es una dinámica que pueda añadirle un plus de seguridad al usuario, aunque la idea partía de que las apps de terceros no pudieran registrar la pestaña en Modo Incógnito. Sin embargo, es una dinámica que causa molestia a los usuarios y qué podría solucionarse en breve.

Un usuario menciona la forma cómo Firefox maneja el tema de las capturas de pantalla, permitiendo que el usuario decida si habilitarlas o no desde el Modo Incógnito. Una opción que encontramos en la configuración del navegador, bajo Navegar en forma privada >> Permitir capturas de pantalla en navegación privada.

Así que algunos mencionan que Google Chrome podría pensar en algún proceso similar. Por supuesto, a nivel de desarrollador no es tan fácil, ya que afectaría otras dinámicas del navegador de Google. Pero esta opción queda en agenda, así que podremos ver alguna alternativa para el funcionamiento de las capturas de pantalla en breve. Así que los usuarios ya no tendrán que salir del Modo Incognito si desean capturar la pantalla en su navegación desde Chrome.

Por supuesto, tendrá que pasar toda las etapas de desarrollo y pruebas antes de convertirse en una función permanente en una de las próximas versiones estables de Google Chrome.