Películas y series de estreno en Netflix para noviembre de 2020

La época navideña ya asoma su cabeza en medio de un año difícil para todos. Y si bien hasta ahora estamos empezando el mes de noviembre, lo cierto es que Netflix ya tiene un catálogo cargado de nuevas series y películas, tanto para los amantes de las fiestas decembrinas, como para los apasionados por otras categorías.

Así que para que vayas preparando el sofá y el itinerario, a continuación verás los más de 60 títulos que serán estrenados en Netflix en el mes de noviembre, al menos en España. Atento con cada producción junto a su fecha de lanzamiento.

Series que serán estrenadas en Netflix en 2020 en España

Para el 1 Noviembre

– Kid-eCats

Para el 2 Noviembre

– Barbie Dreamhouse Adventures, temporada 2

– ¿Me oyes?, temporada 1



Para el 3 Noviembre

– La casa de muñecas de Gabby, temporada 1

– Recuerdos de Juventud, temporada 1

Para el 4 Noviembre

– Amor y Anarquía, temporada 1

5 Noviembre

– Paranormal, temporada 1



– Outlander, temporada 4

– Brooklyn Nine-Nine, temporada 6

Para el 6 Noviembre

– Country Ever After, temporada 1

Para el 9 Noviembre

–

Operación Éxtasis, temporada 2

Para el 10 Noviembre

– Dash y Lily, temporada 1

Para el 11 Noviembre

– Basurete, temporada 1

– The Liberator, temporada 1

– La divertidísima casa de la tía Donna, temporada 1

Para el 13 Noviembre

– Los favoritos de Midas, temporada 1



Para el 15 Noviembre

– The Crown, temporada 4



Para el 17 Noviembre

– El Bebé Jefazo: Vuelta al curro, temporada 4

Para el 18 Noviembre

– El señor Navidad decora tu casa, temporada 1

Para el 24 Noviembre

– Dragons Rescue Riders: Huttsgalor Holiday

Para el 25 Noviembre

– El timador timado, temporada 2

Para el 27 Noviembre

– Un lugar para soñar, temporada 2

– Visita de Navidad, temporada 1

Película que serán estrenadas en Netflix en 2020 en España

1 Noviembre

– Thunderstruck



– The Boss – Anatomy of a Crime

– Hostel Part III

– Poseidón

– Leyenda urbana

– El jardín secreto

– Tom y Jerry: La película



3 Noviembre

– Maternidad

5 Noviembre

– Bob Esponja: Un héroe al rescate

– Operación Feliz Navidad



6 Noviembre

– La citación

9 Noviembre

– Cementerio de animales

– El parque mágico

11 Noviembre

– What we wanted

12 Noviembre

– Yo, adolescente

– Ludo

13 Noviembre

– La Navidad mágica de los Jangle

– La vida por delante

17 Noviembre

– Las reglas de Slaterhouse

18 Noviembre

– El Cazador (2020)

19 Noviembre

– (Re)cambio de princesa

20 Noviembre

– Navidad Xtraterrestre

22 Noviembre

– Uno más en la familia

23 Noviembre

– Dolly Parton: Navidad en la plaza



24 Noviembre

– Hillbilly, una elegía rural

– El cuaderno de Tomy

– Notes for my son

25 Noviembre

– Crónicas de Navidad: segunda parte

26 Noviembre

– Aquaman



– Mosul

27 Noviembre

– Voces

– Call

– Don´t listen

– 30 Noviembre

– Finding Agnes

Documentales que serán estrenados en Netflix en noviembre de 2020

3 Noviembre

– Felix Lobrecht: Hype

5 Noviembre

– Carmel: ¿Quién mató a María Marta? temporada 1

11 Noviembre

– Ha nacido una Reina, temporada 1

17 Noviembre

– We Are the Champions, temporada 1

23 Noviembre

– Voices of Fire: Unidos por el góspel, temporada 1

27 Noviembre

– Shaw Mendes: In Wonder



– Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker