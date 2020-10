Llega Apple One, para tener los servicios de Apple en una sola suscripción

Llevamos tiempo hablando de Apple One, la nueva solución de Apple para todos aquellos que quieran tener varios de los nuevos servicios de Apple bajo una única suscripción, suponiendo además un considerable ahorro con respecto a tener los nuevos servicios en suscripciones independientes.

Pues bien, Apple One ya está disponible en diferentes partes del mundo, hasta en más de 100 mercados a nivel global, que en el caso de España viene limitada a dos únicas opciones: Individual y Familiar.



En el caso de los Estados Unidos, Australia, Canadá, y Reino Unido, los usuarios de estos cuatro mercados también pueden optar por la opción Premier, que agrega Apple News+ y Apple Fitness+ (de próximo lanzamiento) junto a más capacidad de almacenamiento en iCloud.

Apple One Individual y Apple One Familiar integran los servicios de Apple Music, Apple TV+ y Apple Arcade, y cuenta con capacidad de almacenamiento en la nube de iCloud, que en el caso del Apple One Individual es de 50GB, mientras que Apple One Familiar es de 200 GB.

Hay que señalar que la suscripción Apple One Familiar permite ser compartida con hasta cinco miembros más vinculados a la propia cuenta de Apple, al igual que Apple One Premier en los mercados en los que está disponible.

Respecto a la forma de registrarse en cualquiera de las opciones posibles, los usuarios han de tener un iPhone o iPad a mano, llegar a la App Store, presionar sobre la imagen de perfil, acceder a la sección Suscripciones y presionar finalmente en Obtén Apple One.

Es interesante saber que en cualquiera de las suscripciones, los usuarios pueden disfrutar de un mes de prueba de forma gratuita, lo que les permitirá evaluar Apple One antes de proceder al cobro mensual una vez pase el periodo de pruebas, en función de la opción escogida.

Respecto a los precios para España, Apple One Individual tiene un precio de 14,95 euros, y el Apple One Familiar de 19,95 euros, recordando eso sí que ambos cuentan con un periodo de prueba gratuito de un mes.