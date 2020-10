Herramienta muestra cómo las personas perciben los colores de un sitio web

Diseñar una página web es un proceso en el cual, si bien la funcionalidad representa una parte importante, la estética también constituye un aspecto a tener en cuenta en términos de los colores usados para proyectar nuestra presencia en la red y diferenciarnos de otras páginas que ofrezcan el mismo producto o servicio.

En este sentido, los colores de un sitio pueden actuar a favor o en contra de nuestro propósito de generar la atención de los visitantes y obtener los leads que necesitamos para posicionar nuestro sitio web en los resultados de manera efectiva.

Es por ello que surge Who Can Use, una herramienta desarrollada con el objetivo de comprobar la manera como es percibido el espectro de colores de un sitio web por las personas que lo visitan.

Who Can Use proporciona una calificación sobre lo adecuada o no que puede resultar la combinación de colores de tu sitio web, acompañada de una simulación donde podrás apreciar la manera como estos colores son vistos por diferentes grupos de personas.

La iniciativa tras esta herramienta radica en el hecho de que, si bien un 68% de las personas tienen una percepción de los colores ubicada en el rango de lo normal, el resto presenta dificultades para percibir tonalidades como el rojo, el verde o el azul, abarcando así anomalías cromáticas más allá del daltonismo.

Todos estos problemas podrás encontrarlos explicados en Who Can Use acompañados por valores correspondientes al porcentaje de personas que los padecen respecto al total de la población mundial, con aportaciones de asociaciones especializadas como Vision Australia.

Who Can Use también ofrece la posibilidad de simular la percepción de un sitio web desde otros problemas visuales, como pérdida parcial de la visión, cataratas o glaucomas, siendo que las personas que los padecen pueden requerir que los textos presentes en el sitio sean más grandes o tengan un mayor contraste para favorecer su legibilidad.