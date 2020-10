iPhone 12 Pro – Pros y contras del nuevo móvil de Apple

Con el iPhone 12 Pro en manos podemos ya comentar sus principales características, analizar la cámara y verificar si los más de 1.000 euros pueden justificarse.

En nuestro nuevo vídeo hacemos un análisis de su diseño y comenzamos con las pruebas de cámara, aunque ya sabéis que ese punto lo analizaremos con más detalles en otro vídeo posterior.

Como veis, es fácil separar los pros y contras:

Pros del iPhone 12

– El procesador es realmente potente, y una vez más se integra perfectamente con el software. Esa es una de las ventajas de tener un «ecosistema» tan cerrado.

– La calidad de fotos y vídeos es excelente. Es cierto que no puede presumir de un gran zoom, pero las texturas y los colores son de lo mejor que hemos visto hasta ahora. Las fotos nocturnas también son tremendas.

– Nada de marcas de huellas en la parte trasera. Los materiales usados son de muy buena calidad.

– El software es casi impecable. iOS es una buena solución para móviles, y aunque es extremadamente cerrado, ofrece una cantidad y calidad de servicios envidiable.

Contras del iPhone 12

– Su diseño roza lo retro. Sus marcos son enormes, y aunque el móvil es ligero, no da la sensación de tener un dispositivo del 2020 entre manos.

– Zoom muy limitado. Mientras otras marcas consiguen superar el x10 del zoom óptico, Apple no llega ni a la mitad de ese número.

– Su precio es altísimo. Más de 1.200 euros para el Pro, aunque es un punto al que estamos acostumbrados con la marca. Aparentemente no falta mucho para que lleguen móviles de 2.000 euros al mercado.

– No lleva cargador ni auriculares, lo que hace que sea una difícil opción para los usuarios que vienen de android o que nunca han tenido un móvil.

– En las videollamadas se nota que el micrófono incluido no es muy sensible. Se hace necesario usar auriculares para que la voz quede alta y clara a cierta distancia.

Lo dicho, seguiremos con otros vídeos analizando más la calidad de las fotos y vídeos.