Una app que detectará si tenemos COVID-19 solo escuchando nuestra tos forzada

Ha llegado un momento en el que para una inteligencia artificial es «fácil» identificar una infección por Covid-19 simplemente escuchando una tos forzada, y esa habilidad se podrá usar para identificarlas por teléfono.

Se trata de un proyecto realizado por investigadores del MIT, quienes han descubierto que las personas asintomáticas de Covid-19 pueden diferir de las personas sanas en la forma en que tosen. Estas diferencias no son descifrables para el oído humano, pero pueden ser detectados por inteligencia artificial.

Los asintomáticos pueden no estar completamente libres de los cambios provocados por el virus, ya que tosen diferente. En el artículo publicado recientemente en el IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, el equipo informa sobre un modelo de inteligencia artificial que distingue a las personas asintomáticas de las personas sanas mediante grabaciones de tos forzada, que las personas envían voluntariamente a través de navegadores web y dispositivos como teléfonos celulares y computadoras portátiles. .

El objetivo final sería que existiera una app en el móvil que escuchara nuestra voz forzada, obteniendo el resultado de su tenemos o no COVID-19.

Los investigadores entrenaron el modelo en decenas de miles de muestras de toses, así como palabras habladas. Cuando alimentaron el modelo con nuevas grabaciones de tos, identificaron con precisión el 98,5 por ciento de las toses de las personas que se confirmó que tenían Covid-19, incluido el 100 por ciento de las toses de los asintomáticos, que informaron que no tenían síntomas, pero habían dado positivo en la prueba del virus.

Hasta la fecha, los investigadores han recopilado más de 70.000 grabaciones, cada una de las cuales contiene varias toses, lo que equivale a unas 200.000 muestras de audio de tos forzada. Descubrieron que el sistema podía detectar patrones en los cuatro biomarcadores (fuerza de las cuerdas vocales, sentimiento, rendimiento pulmonar y respiratorio y degradación muscular) que son específicos de Covid-19.

La fortaleza de la herramienta radica en su capacidad para distinguir la tos asintomática de la tos sana.

En estos momentos ya están trabajando en una aplicación fácil de usar, que si la FDA lo aprueba y se adopta a gran escala, podría ser una herramienta de preselección gratuita, conveniente y no invasiva para identificar a las personas que probablemente sean asintomáticas para Covid-19.

Podéis obtener más información sobre el proyecto en news.mit.edu.