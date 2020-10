Creative Outlier Air V2, los nuevos e impresionantes auriculares internos de Creative

Hoy Creative lanza el sucesor de sus auriculares internos inalámbricos más vendidos, los Creative Outlier Air V2, y hemos tenido la posibilidad de probarlos durante algunos días para poder dar una opinión sincera de ellos.

Vamos primero con las características técnicas: Bluetooth 5.0 con códecs de audio aptX y AAC, resistencia al agua certificada IPX5, controles táctiles, duración de la batería de hasta 34 horas, compatible con Super X-Fi READY, equipado con diafragmas de controlador recubiertos de grafeno de 5,6 mm,… en el panel también son bastante completos.

Puntos fuertes

Después de probar decenas de auriculares durante los últimos meses, me he vuelto algo exigente con algunos puntos como la reducción de ruido y los controles táctiles. El primero es fundamental para poder aislarse como es debido en determinados momentos, y el segundo es clave para evitar perder el tiempo buscando el gesto adecuado para cambiar de pista o subir el volumen. En ambos puntos los Creative Outlier Air V2 aprueba con creces.

Aunque la reducción de ruido no es tan buena como la de los Mixcder E10 (mi preferido en ese punto, aunque no sean auriculares internos), es suficiente para olvidarse del tráfico, uno de los principales problemas de los que escuchamos música por la calle.

Los controles táctiles me han sorprendido, tanto para cambiar de pista como para responder llamadas o activar asistentes inteligentes, es fácil encontrarle el tranquillo, no hay curva de aprendizaje, y eso se agradece.

Otro punto del que presumen es que es resistente al sudor, con certificación IPX5, y eso es ideal para los que hacen deporte con ellos (no es mi caso).

La parte de la batería es importante, ofrecen 12 horas por carga, con un tiempo de reproducción total de hasta 34 horas, superando así a su predecesor. Son números a los que ya nos estamos acostumbrando con los auriculares de la última generación.

Algo que me sorprende es el Super X-Fi READY: una app en el móvil desde la que hacemos una fotografía de nuestras orejas y de nuestra cabeza, para optimizar el sonido y personalizarlo a cada usuario. Es cierto que sí se nota diferencia, como un ecualizador adaptado, por lo que si tenéis oportunidad, probadlo, recrea un escenario de sonido de un sistema de altavoces múltiples, en contenido local dentro de los teléfonos (ojo, porque este sistema no admite la transmisión de contenido como YouTube, Spotify, etc. Para una experiencia completa, los usuarios deben considerar productos como SXFI AIR, SXFI TRIO u otros productos Super X-Fi).

El último punto fuerte es su precio, de 79,99 euros, con descuento de 10 euros en este momento de lanzamiento.

Puntos no tan fuertes

Pero nada es perfecto en este mundo, y hay algunos aspectos que me han dejado con «ganas de más». Aunque tienen puntas de silicona para diferentes tamaños de oreja, no he conseguido tenerlos de forma imperceptible. Son herméticos, claro, pero su forma no se ha adaptado perfectamente. Es un problema que suelo tener con los internos, motivo por el cual, si necesito tenerlos varias horas siempre apuesto por los externos.

La caja es muy elegante, de hecho podría ser un punto fuerte para muchos. Se abre como si fuera una cámara de futurista en una nave espacial, y las luces acules y rojas de los auriculares contribuyen a ese efecto, pero es grande, no es muy compacta, por lo que hay que llama la atención si la metemos en el bolsillo de los vaqueros.

Conclusión

Una vez más Creative nos sorprende con unos auriculares con una excelente relación entre calidad y precio, no decepcionan.

En nuestra cuenta de Instagram publicaremos dentro de unas horas una review en vídeo de los auriculares. Atentos a instagram.com/wwwhatsnew.

Podéis ver los detalles de los auriculares en creative.com/outlierairv2.