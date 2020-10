Crean versión jugable en 3D de Among Us

Pese a que el director creativo de Typhoon Studios, la compañía canadiense desarrolladora de videojuegos, adquirida por Google Stadia en diciembre de 2019, considera que los streamers deberían pagar por la utilización de los juegos en sus transmisiones, lo cierto es que gracias a los streamers, Among Us ha adquirido un enorme empuje durante estos últimos meses, hasta catapultarlo a su popularidad actual, con la que disfrutan más de 60 millones de usuarios en todo el mundo cada día a través de diferentes plataformas, según los últimos datos conocidos.

Y con tal legión de fans, no es sorprendente que existan aquellos que le rindan culto a su manera. En este sentido, uno de los seguidores del juego, conocido como Jar, aprovechando sus habilidades como desarrollador de experiencias para la Realidad Virtual, ha creado una versión 3D del propio juego.



Para quien no lo sepa, Among Us es un juego indie multijugador desarrollado por InnerSloth y lanzado en junio de 2018, en la que ha de descubrirse quién es el traidor de entre los tripulantes que se encuentran en una nave en misión espacial.

Jar no ha dudado en trasladar la dinámica de Among Us a su particular visión en tres dimensiones, permitiendo a los usuarios disfrutar de la experiencia en 3D tanto a través de la web como a través de las gafas de Realidad Virtual, en cuyo caso los usuarios podrán usar sus propias manos para realizar una serie de tareas.

Como decimos, se trata de una versión en 3D completamente jugable, aunque su desarrollador ya advierte que puede haber algunos problemas en algún momento del juego.

Su versión de Among Us está disponible en la plataforma VRChat, plataforma social enfocada en las interacciones en entornos 3D a través de la realidad virtual.

Según la descripción que ofrece:

Una extraña recreación en 3D del mapa de Skeld en Among Us, un juego de InnerSloth․ Por favor, ve a jugar su juego en Steam o móvil․Aquí puedes jugar rondas(con algunos errores e interactuar con las tareas usando tus manos

Los interesados podrán acceder a la versión 3D jugable a través de este enlace.