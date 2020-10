Princess Salon, Number Coloring y Cats & Cosplay, prohibidas en android después de sumar 20 millones de descargas

Si creas una app para móviles cuyo público es menor de edad, tienes que prestar atención especial al tema de la privacidad, y si el público son los niños, ese punto se hace más importante aún.

Google ha eliminado de su tienda oficial algunas apps para niños por haber violado la privacidad de sus usuarios.

Informan en TechCrunch que Google eliminó Princess Salon, Number Coloring y Cats & Cosplay, aplicaciones de Android con un total de 20 millones de descargas de Play Store, después de que el Consejo Internacional de Responsabilidad Digital (IDAC) descubriera que estaban violando las políticas de recopilación de datos de Google. Sin embargo, no fue el código específico de la aplicación lo que llevó a las eliminaciones, sino que fueron los marcos los que los impulsaron.

Por lo visto las apps usaban versiones de Unity, Appodeal y Umeng que supuestamente recopilaban información de Android ID e Android Advertising ID (AAID), y con esos datos se puede hacer un seguimiento de los usuarios.

No se sabe aún cuántos datos se tomaron como resultado, pero por lo visto solo ha afectado a las versiones android, no a las iOS.

Ya que estas aplicaciones infringieron la regla que prohíbe el uso de kits de desarrollador que no están aprobados para «servicios dirigidos a niños», no había otra opción: tienen que salir de la tienda, aunque, como en este caso, no haya sido una infracción intencional.

Ahora los creadores tendrán que reescribir parte del código par ano usar las versiones prohibidas, algo que puede tardar algunas semanas en realizarse.